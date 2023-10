Protest Plzně: Sudí nás poškodili! Komise komentovala jiné situace

Po delší době kolo FORTUNA:LIGY v poklidu? Už to tak vypadalo, než Plzeň odjistila svůj granát v podobě protestu vůči dvěma držením ve vápně ze strany karvinských fotbalistů při překvapivé prohře 0:1. Ze zápasu Viktorie se ale v komuniké Komise rozhodčích řešily dvě jiné situace na základě tradičního podnětu od novinářů. A sice odvolaný Chorého gól a sporný souboj ve vápně. Vedení arbitrů rozhodnutí sudích posvětilo. Stejně jako to, že rozhodčí nešli ani do červené karty pro Ewertona za jeho „beckhamovské“ ohnání se po Houskovi.

Nečekaný protest Viktoria založila na dvou soubojích v rámci jedné situace po rohovém kopu Plzně v 57. minutě. Hejda padl po střetu s Fleišmanem, který si pomohl taháním za dres, Chorého trikot byl rovněž napnut ze strany Boháče.

„Náš protest se týká zjevného porušení pravidel rozhodčím utkání, který měl přestupek před sebou, a také VAR, který měl dle protokolu intervenovat. Rozhodnutí hlavního rozhodčího Dominika Starého a nečinnost VAR Tomáše Kocourka v daný okamžik nás jednoznačně poškodilo a mělo vliv na průběh samotného utkání a stejně tak na jeho konečný výsledek,“ uvedl mluvčí klubu Václav Hanzlík.

Viktoria podává protest vůči sudím. Nepochopitelný VAR, Hejdu i Chorého drželi, zní z Plzně Video se připravuje ...

Komise rozhodčích se doposud k situacím nevyjádřila. Každé pondělí vydává vyjádření ke čtyřem sporným incidentům, které vyberou novináři k okomentování. Tyto momenty ale doposud mezi veřejností nevyvolaly sebemenší pozornost, narozdíl od dvou jiných incidentů.

Tím nejvýraznějším byl odvolaný gól po Chorého políčku do tváře Ivána. Sudí nechal hru plynout, faulu si všiml až VAR Tomáš Kocourek. „Ve 45. minutě utkání rozhodčí na základě intervence VAR správně neuznal branku hráče domácího družstva č. 15 (Chorého), který před dosažením branky rukou zasáhl obličej hráče hostujícího družstva č. 7 (Ivána). VAR správně intervenoval,“ uvedla Komise rozhodčích.

Klimentův souboj s Traorém ze 17. minuty naopak podle vedení sudích proběhl v pořádku, byť se zdálo, že hostující obránce zasáhl předloktím soupeře poměrně vysoko. „Ve výskoku došlo k souboji o míč mezi hráčem domácího družstva č. 9 (Klimentem) a hráčem hostujícího družstva č. 4 (Traorém), který míč odhlavičkoval. Bránící hráč měl ve výskoku ruce v přirozené poloze a dle našeho názoru nedošlo k přestupku,“ stojí v komuniké.

Komise na základě podnětu od novinářů řešila dva jiné momenty. Ostravskému Ewertonovi v duelu s Jabloncem ruply nervy a poté, co ho Houska podrazil, se po soupeři pokusil ohnat nohou. Jenže protivníka sotva trefil, a právě intenzita taky přichází do úvahy při posuzování, zdali nesportovní chování má být potrestáno žlutou, či červenou kartou.

„Rozhodčí správně udělil žluté karty hráči hostujícího družstva č. 8 (Houskovi) za podražení soupeře a hráči domácího družstva č. 32 (Ewertonovi) za nesportovní chování,“ uvedla KR. „Hráč domácího družstva byl nejdříve podražen a následně levou nohou zasáhl soupeře do nohy. Kopnutí nebylo vedeno nepřiměřenou silou, VAR tedy správně neintervenoval,“ doplnila.

Dále se ještě řešil odvolaný gól v Hradci poté, co se teplický Vachoušek z ofsajdové pozice zapojil do hry a překážel Čechovi, který nemohl blokovat Chaloupkův efektní volej.

„Hráč hostujícího družstva č. 14 (Vachoušek), který se nacházel v ofsajdové pozici, udělal aktivní pohyb směrem k hráči domácího družstva č. 25 (Čechovi) a strčil do něho. Tím ho omezil v pohybu a možnosti hrát míčem. Pokud by se v tomto případě hráč hostujícího družstva č. 14 nezapojil aktivně do hry, branka by byla uznána,” prohlásila komise.