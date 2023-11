Tetřev Chramosta, Kušej na plotě? Oslavám gólů nerozumím, říká Csaplár

Je to specifický fotbalový „žánr“, který přináší spoustu originálních i převzatých kousků. Řeč je o oslavách gólů, ať už v individuálním pojetí, nebo v provedení více členů fotbalového „souboru“. FORTUNA:LIGU jednou novinkou zahraniční provenience obohatil o víkendu jablonecký útočník Jan Chramosta, jenž jedinou trefu do sítě Baníku doprovodil se spoluhráči pozoruhodnou kreací připomínající pohyb tetřeva hlušce. Inspirací prý bylo video z rakouské soutěže, které viděl na Instagramu, v šatně se tenhle nápad chytil a nyní došlo k jeho tuzemské „adaptaci“. Ne každý je však z takových etud takříkajíc na větvi – jako třeba trenér a expert Josef Csaplár. „Já těm oslavám gólu až tak tolik nerozumím. Když je vidím, říkám si: Ty bláho...“ jde proti proudu ve speciálním videorozhovoru. „Můj šálek kávy to není, někdy je to za hranou.“