Palič Juroška: Dvě tutovky, žádný gól. Obírám nás o body, je to poněkolikáté

Jednatřicet zápasů a pořád žádný gól. Pavel Juroška (22) měl proti Hradci Králové (0:0) dvě ideální možnosti střelecké soužení v nejvyšší soutěži ukončit. Jenže opět selhal. Neproměnil sólo a po Ciciliově přihrávce ho zradil první dotek. „Je to už poněkolikáté,“ povzdechl si dynamický ofenzivní záložník Slovácka, jenž mohl po vystřídání zápas rozhodnout. Místo toho bude zase dlouho přemýšlet, co dělá ve finální fázi špatně.

Vyčítáte si, že jste nedal gól?

„Vypracovali jsme si šance. A kór já. Měl jsem úplné tutovky. Je škoda, že to neproměním. Výsledek beru trošku na sebe.“

Nestalo se vám to poprvé, co jste zahodil velké příležitosti. Trenér Martin Svědík říkal, že si to moc zabíráte. Je to pravda?

„I s trenérem už jsem se o tom několikrát bavil. Není to první šance, kterou jsem měl. Mrzí mě to. Ve volném čase se tím člověk zaobírá.“

Která z těch možností byla větší?

„Jak jsem šel sám. Všiml jsem si, že Bajzič (brankář Bajza) byl úplně mimo bránu. Chtěl jsem ho obstřelit. Měl jsem zachovat větší klid a spíš zpomalit.“

Myslíte, že až se jednou trefíte, půjde to pak lehčeji?

„Měl jsem to tak v béčku. Trvalo, než jsem dal první gól. V přípravě to bylo to samé. Pak jsem dal takovou šmudlu a už to tam padalo. Moje neproměněné šance nás obírají i o body. Jsme zklamaní, že jsme doma dvakrát po sobě nevyhráli. Musíme zabrat venku.“