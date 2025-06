Liga národů: Francie má bronz. Výhru nad Německem řídil Mbappé, vstřelil 50. gól v reprezentaci

Vstoupit do diskuse (

Oba celky šly do vzájemného souboje po neúspěšném semifinále. Hostitelé turnaje Final Four Němci podlehli ve středu Portugalcům 1:2, přestože vedli. Francie ve čtvrtek prohrála přestřelku s úřadujícími vítězi ze Španělska 4:5.

V úvodních sedmi minutách duelu o bronz dvakrát zahrozili Němci. Po více než půlhodině hry slovenský sudí Kružliak nařídil v jejich prospěch penaltu, ale po intervenci videorozhodčího a zhlédnutí opakovaných záběrů původní verdikt odvolal. Adeyemiho totiž při kličce francouzský brankář Maignan nefauloval. Domácí záložník Wirtz poté nastřelil tyč.

Navzdory několika šancím Německa se do vedení v závěru první půle dostali hosté po spolupráci dvou hráčů Realu Madrid. Tchouaméni odcentroval do vápna na Mbappého, nejlepší střelec uplynulé sezony španělské ligy se zbavil Kimmicha a pomocí odrazu od tyče otevřel skóre. Gólman Ter Stegen se míče ještě lehce dotkl, v cestě do sítě mu ale nezabránil.

Šestadvacetiletý kanonýr skóroval od konce dubna v osmém soutěžním utkání po sobě, během této série se trefil dvanáctkrát. Zároveň jako třetí Francouz zaznamenal v reprezentaci 50 gólů, lepší jsou jen Thierry Henry (51) a rekordman Olivier Giroud (57).

Po změně stran dostal míč do sítě útočník Stuttgartu Undav, jenže kvůli předchozímu faulu Füllkruga na Rabiota branka neplatila. Po hodině hry málem Francouzi přidali pojistku, Thuramovu střelu ale zastavila tyč. Následně Němce několikrát podržel Ter Stegen, ale v 84. minutě podruhé kapituloval. Mbappé vyřešil rychlý brejk přihrávkou na střídajícího Oliseho, který akci zakončil do odkryté branky. Záložník Bayernu Mnichov zpečetil druhým zásahem v národním týmu bronz pro Francouze.

Final Four fotbalové Ligy národů v Německu:

O 3. místo:

Stuttgart: Německo - Francie 0:2 (0:1)

Branky: 45. Mbappé, 84. Olise.

21:00 finále: Portugalsko - Španělsko (Mnichov).