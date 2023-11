Naštvaný Veselý: Tak tady pískejme tyhle soft penalty. Co mu říkal Kuchta?

Byl tuze rozezlený, nezdála se mu penalta, z níž Sparta rozhodla zápas. Trenér Bohemians Jaroslav Veselý mluvil po prohře 0:2 na Letné jako vždy bez obalu. „Já si pak přečtu nějakej rozhovor s panem Kovaříkem, kdy nám to celý vysvětlí, že to bylo správně,“ pustil se v televizním rozhovoru do šéfa komise rozhodčích. Na tiskové konferenci už měl nože obroušené, při zmínce o penaltě, z níž mistr rozhodl, mluvil také o chybách vlastního mančaftu.

Můžete okomentovat situaci, po níž se kopala v 68. minutě penalta? Matěj Hybš ramenem vrazil do Jana Kuchty.

„Co mám říct? Kuchťák mě přesvědčuje, že to byla penalta. Tak tady pískejme tyhle soft penalty, když ji tentokrát rozhodčí odpískal. Ale přejdu k našim hráčům, měli jsme míč na noze, Matěj ho mohl odkopnout, tím pádem by se ta situace nestala. Tam bych to hledal, to můžeme ovlivnit. Jestli mi tady někdo pískne penaltu, ovlivnit neumím.“

Se Spartou jste prohráli podruhé v týdnu, poprvé ve středu v poháru. Byl to odlišný zápas?

„Každý má svůj příběh, byly tam odlišné sestavy. Myslím, že jsme měli blíž k vítězství ve středu, kdy jsme prohráli v technických dovednostech, inkasovali jsme po dlouhých autech. No, dneska jsme vlastně také prohráli po standardní situaci, po penaltě. Škoda, bylo to utkání, v kterém jsme mohli bodovat, měli jsme to rozehrané.“

Co byl vedle penalty zásadní problém?

„Před hráči smekám, protože včera nás bylo dvanáct živých na tréninku, sestavu jsme dotvořili prakticky hodinu před začátkem. Tady musíte vstřelit branku, abyste přežili inkasovaný gól. Mrzí mě to, v poslední době to máme se Spartou vždycky dobře rozjeté, ale buď uděláme nějakou ptákovinu, nebo prohrajeme takhle. Spartu by první gól hodně poznamenal, protože prostě nebyla v topu, což všichni cítili.“

Bylo to znát i na emocích mezi lavičkami?

„Sparťanská je hodně akční, byla v tomhle i pohárovém zápase. Domácí viděli, že se to pro ně nevyvíjí správným směrem, pak je cítit, že vytváří tlak na čtvrtého rozhodčího, na třetího, druhého, prvního. Ale neviděl bych v tom nic tak dramatického, na konci jsme si podali ruce, i když tam byly emoce. Zápas nerozhodlo, jestli se hádají lavičky.“

Mluvil jste o gólu. Moc jich nestřílíte, ve čtrnácti duelech jen jedenáct.

„Myslím, že zejména v prvním poločase jsme tam měli některé dobré pasáže, ale zase se v plné nahotě ukázalo, že nás trápí finální a předfinální fáze. Měli jsme několik zajímavých akcí, které jsme měli dohrát lépe. Tady je opravdu strašně důležité vstřelit branku, protože dostanete Spartu pod tlak, zabráníte tomu, co se stalo. Po gólu přišel zlom, popravdě už jsme neměli patrony, abychom s tím něco udělali.“

Co udělat s ofenzivou?

„Dostávali jsme hodně branek, to jsme vylepšili, na druhou stranu nám odešla ofenziva, jedenáct gólů je prostě málo. Musíme přidat, hráči se musí víc tlačit do koncovky. Nedohráli jsme spoustu akcí, pak to lítá po malém mlíku, různě se to vykuluje, ale my nevystřelíme, nezakončíme to. Prostě budu na hráče víc tlačit, tohle je málo.“

Jak to vypadá se stoperem Janem Vondrou, který střídal po střetu s Janem Kuchtou. A líbily se vám jejich souboje?

„Bylo to perfektně odpískaný, všechno to bylo přesný… Ne, byly to pěkné souboje, nic si nedarovali, nemají si co vyčítat, oba hráli na hraně. Mrzí mě, že z toho Vondrc odešel zraněný, byl to jeden z klíčů utkání, protože hrál skvělej zápas. Má něco s úponem v břiše, uvidíme.“

Pro odlehčení. Co jste říkal Danielu Köstlovi, který vás v prvním poločase při odkopu trefil míčem?

„Že ho vystřídám. (usmívá se)“