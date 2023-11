Přibržděnou Spartu vysvobodila penalta. Jak ji viděl sudí Radina?

Drhlo to, to uznává i trenér Brian Priske. Nakonec Sparta udolala v sobotu večer podruhé v řadě Bohemians. K vítězství 2:0 v ligovém střetu jí pomohl vylepšený výkon po pauze a také penalta, která přišla po faulu hostujícího stopera Matěje Hybše.

Zazmatkoval, po jeho nedorazu při odehrání míče se koule snášela z výšky do šestnáctky, vydal se za ní Jan Kuchta, tentokrát ne tolik úderný, ale jako vždy nepříjemný a přičinlivý. Matěj Hybš do forvarda Sparty vrazil - ramenem kamsi mezi lopatky. Jemu se záda prohnula, šel k zemi. Byl to tuze nešikovný a nepromyšlený zákrok.

Sudí Marek Radina nejprve nereagoval, ale po chvíli byl rezolutní: pravou rukou ukázal směr puntík. Penalta. Zdálo se, že nejprve zareagoval na upozornění lajnového kolegy Iva Nádvorníka, ale prý to bylo jinak.

„Byla tam menší prodleva, potřeboval jsem si souboj ještě přehrát v hlavě. Na hrací ploše jsem viděl přestupek pana Hybše na pana Kuchtu, který byl jasně před obráncem Bohemians. Ten se dopustil prudkého vražení ramenem do zad, přičemž způsobil jeho pád, nejevil známky hrát míč. To jsem popsal i kolegyni u videa, která mi to potvrdila,“ popsal sudí v rozhovoru pro O2 TV.

Sparta - Bohemians: Hybš strčil zezadu do Kuchty, penalta pro domácí! Video se připravuje ...

Poté se rozjela klasika. Hosté byli rozlícení. „Co mám říct? Kuchťák mě přesvědčuje, že to byla penalta. Tak tady pískejme tyhle soft penalty, když ji tentokrát rozhodčí odpískal,“ vykládal trenér Jaroslav Veselý.

Domácí - samozřejmě - pokutový kop obhajovali. „Koukal jsem se na balon, měl hlavu nahoře a dva hráči do mě vrazili. Nevím, kteří to byli. Držel jsem se za temeno, protože mě cukla hlava. Jasný faul,“ tvrdil v televizním rozhovoru Kuchta. „Na první pohled to vypadalo jako vražení do Honzy a jasná penalta,“ přidal se kouč Brian Priske.

Ještě více se tak vyhrotila animozita mezi lavičkami. Ostatně tam to vřelo v celém průběhu. Když útočník Erik Prekop zakopl míč, Priske mu pěkně vyčinil. Námětem pro debaty byly i drsné souboje mezi Kuchtou a stoperem Janem Vondrou, jenž musel po jednom z nich pro zranění odstoupit.

„Sparťanská je hodně akční, byla v tomhle i pohárovém zápase. Domácí viděli, že se to pro ně nevyvíjí správným směrem, pak je cítit, že vytváří tlak na čtvrtého rozhodčího, na třetího, druhého, prvního. Ale neviděl bych v tom nic tak dramatického, na konci jsme si podali ruce, i když tam byly emoce. Zápas nerozhodlo, jestli se hádají lavičky,“ popisoval Veselý.

Přesně tak trefil zásadní momentum duelu. Ne, jím nebyla penalta, protože šlo o Hybšovu neopatrnost, nýbrž výkon domácích. Stejně jako minule v Mladé Boleslavi nebyl dobrý. Nefungoval střed pole, takový Qazim Laci jakoby ztratil energii.

Nutno říct, že hostující trojice Michal Beran, Robert Hrubý a Vojtěch Smrž hrála velmi dobře. Sparta tomu však pomohla ospalým projevem. Ani od obrany se míče neposouvaly dostatečně bryskně, mužstvo bylo zkrátka statické.

„Souhlasím, že v posledních dvou zápasech nebyla vidět Sparta, jakou sami očekáváme. Dneska to ale platilo jen prvních pětačtyřicet minut. I když jsme taky měli nějaké šance,“ uznal Priske. „Ve druhém už to bylo jinak. Musíte se podívat, že jde o zápasy v krátké době, vlastně za šest dní. Není to trend. Hraje se spousta zápasů, tohle byl zápas číslo dvacet tři. Není možné, aby všechno plynulo lehce, a každého soupeře jsme přejeli. Nečekáme, že někdo přijede na Letnou, položí před nás červený koberec a pogratuluje k výhře.“

Nakonec jeho tým spasil Birmančevič, jenž jistě proměnil penaltu a poté přihrál na gól Lukáši Sadílkovi.

V dalších dnech čekají Letenské dva ultrasložité výjezdy - ve čtvrtek hrají na stadionu Rangers, v neděli na Baníku.