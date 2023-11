Provod: Horší výkon doma se mi těžko vybavuje. Vzpomínal na Lingra

Slavia po roce a půl zažila, jak chutná domácí prohra. Tehdy ji v posledním kole nadstavby porazila Sparta, nyní si cenný skalp 2:1 připsala Plzeň. Především druhá půle domácího Lukáše Provoda překvapila. „Doma nejsme zvyklí prohrávat, ani podávat takové výkony,“ řekl po utkání levonohý univerzál, který měl v první půli na hlavě gól, který by Eden poslal podruhé do euforie a zápas možná rozhodl.

Pamatujete si osobně horší domácí výkon Slavie?

„Teď se mi nějaký špatně vybavuje. Doma nejsme zvyklí prohrávat ani podávat takové výkony. Nehráli jsme dobře, za to Plzeň ano. Na druhou stranu, takové zápasy jsou, a my se z toho nesmíme hroutit. Musíme zvednout hlavy, naštěstí hrajeme už ve čtvrtek.“

Vidíte nějaké příčiny toho, proč se zápas s Plzní nepovedl?

„Byli jsme všude pozdě a neměli jsme druhé balony. Čekali jsme nakopnuté balony na Tomáše Chorého, což se vyplnilo, ale ty odražené míče jsme neměli. První rychlý gól nám většinou pomůže, tentokrát ale nepomohl. Hodně nás srazil nečekaný gól na 1:1, doma je nedostáváme a defenzivu máme letos fakt dobrou. To nás rozhodilo a výkon šel ještě víc dolu.“

V první půli jste měl za stavu 1:0 slušnou šanci hlavičkou…

„Trochu si to vyčítám, byl to skvělý balon od Michala Tomiče. Hlavička byla docela z dálky, ale určitě se to trefit dalo. Gól na 2:0 by nás hodně uklidnil.“

Střídající hráči obvykle Slavii hodně pomůžou, dnes se zdálo, že to bylo opačně. Čím to bylo?

„Tuhle otázku bych asi nechal na trenérovi. Pro střídající hráče je těžké naskočit do utkání, když tým nešlape. Znám to z vlastní zkušenosti. Na to byl dobrý třeba Ondra Lingr, který to zvládl stáhnout na svou stranu. My jsme střídajícím hráčům také moc nepomohli.“

Jaké byly poločasové pokyny v šatně? Plzeň totiž byla o dost aktivnější.

„Jedním z nich byl změnit trochu presink. Trochu jsme věřili, že Plzni dojdou síly, ale to se nepotvrdilo. Pokyny byly takové, že máme zápas dobře rozehraný a máme ho kontrolovat, ale to se bohužel nepovedlo.“

Je ale asi dobře, že zápas s AS Řím přichází už ve čtvrtek…

„Přesně tak, je to svátek pro hráče i fanoušky. Už v pondělí musíme na zápas s Plzní zapomenout. Bude to uplně jiné, zápasy v Evropě jsou odlišné. Určitě nás zase požene vyprodaný Eden, pokusíme se fanouškům zvednout náladu, když jsme jim teď moc neukázali.“