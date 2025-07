Plzeň o LM: Koubkova speciální motivace. Tentokrát bez tlaku a boje o holé přežití

Vstoupit do diskuse (

Do štědrého kolotoče, kde můžete za sezonu vytočit částku atakující miliardu korun, hodlá Plzeň proniknout po tříleté pauze a poprvé pod Miroslavem Koubkem (73). Západočeský klub startuje kvalifikaci o Ligu mistrů doma proti Servette Ženeva. V mnoha ohledech jde o zápas podzimu. Český vicemistr, pokud projde skrz tři předkola, má šanci poprvé od sezony 2022/23 vkročit mezi evropskou elitu a pod stávajícím koučem udělat krůček k pohádkovým zápasům i výdělkům.

Oproti éře Michala Bílka, kdy Plzeň hrála Ligu mistrů na podzim 2022 naposledy, se v klubu mnohé změnilo. V týmu zůstalo z tehdejší soupisky pouze osm hráčů, prim hrály opory jako Jindřich Staněk, Tomáš Chorý, Jan Sýkora, Lukáš Kalvach, Pavel Bucha či Adam Vlkanova. Všichni jsou fuč, Viktoria je pod kuratelou Miroslava Koubka jinde. V mnoha ohledech.

Tehdejším postupem přes tři letní předkola přežil klub klinickou smrt. Byť Plzeň slavila senzační titul a vypálila rybník pražským „S“, v kancelářích se bojovalo o holé přežití. Docházely finance, Adolf Šádek nemohl sehnat relevantního partnera, který by situaci uklidnil. „Půjčil jsem si na záchranu Plzně až 150 milionů korun,“ přiznal později šéf klubu takřka osobní harakiri.

Divoká sázka na „all inn“ nakonec vyšla. Plzeň zvládla tři předkola (HJK Helsinky, Šeriff Tiraspol a Karabach) a následně si ve skupině zahrála proti Barceloně, Bayernu a Interu. Ziskem stamilionů z nejbohatší evropské soutěže Šádek v létě před třemi lety poplatil dluhy, rok poté přivedl zahraniční investory a majoritu v klubu předal rakouským a švýcarským vlastníkům. Spolu s nimi přišel na trenérský post Miroslav Koubek a začala nová éra.

V Konferenční lize došla Plzeň až do čtvrtfinále, o rok později si zahrála osmifinále Evropské ligy s Laziem. „Teď chceme zase o stupínek výš,“ přiznal západočeský kouč před zahájením aktuální sezony. Na mezinárodní scéně obouchaná organizace se blíží k metě 150 evropských zápasů, klub za poslední dva roky udělal ve značné konkurenci velké výsledky. Před zahájením dvojzápasu se Servette je podle sázkovek výrazným favoritem. Také proto, že Plzeň vyřadila švýcarského soupeře v březnu 2024 v osmifinále Konferenční ligy.

„Boj o Ligu mistrů je ale jiná situace, významná, speciální. V Servette se na ni připravují stoprocentně svědomitě, mají stejné cíle jako my. Každý zná los, ví, co se může dít dál. Je to zápas, který má náboj z pohledu dalšího vývoje v kvalifikaci o Evropu,“ upozornil Koubek.

Pro nejlepšího českého trenéra za rok 2024 jde o mimořádnou motivaci. V Plzni slavil v předchozím období titul (2014/15), během aktuální éry sbíral už zmíněné úspěchy v Konferenční a Evropské lize, skončil třetí a druhý v lize.

Jedna „čárka“ mu v bohatém CV stále chybí - dosud nikdy jako trenér nevkročil na lavičku při zápase hlavní fáze Ligy mistrů. Před deseti lety měl pokus s partou okolo Davida Limberského. Jenže Viktoria vyhučela s Maccabi Haifa, Koubkovou noční můrou, která později vedla jeho konci v Plzni. Zahnal ji až v aktuální éře poseté vavříny, byť v nižších evropských patrech. „Je to bezpochyby speciální chvíle, ve své kariéře jsem ještě nezažil, abych se kvalifikoval do Ligy mistrů,“ přiznal.

Všichni vědí, že Viktorii čekají klíčové zápasy podzimu. Pokud projde přes Servette, klub získá jistotu minimálně Evropské ligy. V dalším kole narazí na lepšího z dvojice Panathinaikos/Rangers. Znovu jde o celky, se kterými může bez obav měřit síly.

Plzeň se pokusí protlačit do Ligy mistrů z nemistrovské větve, což se ještě žádnému českému klubu nepovedlo. Loni se o to neúspěšně pokoušela Slavia, která nestačila ve 4. předkole na silné Lille.

Teď je řada na aktuálním českém vicemistrovi. Zatímco před třemi lety měla Viktoria nůž na krku, teď mohou být hráči víc v klidu. Nejdou na plac pod hrozbou bankrotu.