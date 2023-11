Bilance Spartě zápas nevyhraje. Šancí pro Baník jsou individuální chyby

Až se Sparta v neděli postaví ve Vítkovicích domácí ekipě, a také hlučným domácím fanouškům, budu v hledišti také, a budu se těšit na zápas, který pravidelně přináší spoustu příběhů. A to i před samotným zahájením duelu.

Baník prožívá rozhodně lepší první polovinu než v minulém ligovém ročníku. Po 14 zápasech má o sedm bodů více než loni touhle dobou. A je i výrazně úspěšnější doma, což byl v předešlé sezóně velký problém. Devět porážek z 18 zápasů doma je propadák. V probíhajícím ročníku FORTUNA:LIGY však ostravští doma prohráli jen jednou.

Neznamená to ale, že by bylo v Baníku všechno růžové. Je to taková neustála zkouška trpělivosti a věrnosti fanoušků. Start do sezóny se nepovedl, a kdyby si trenér Pavel Hapal četl názory v médiích a na fórech, musel by mít hlavu jako pátrací balon. K tomu se několikrát řešilo, že hraje o svou židli. Ale vždy uspěl. Pak Baník chytil slinu a byla z toho sedmizápasová ligová série bez porážky. Takže když už se začali Chachaři žertovně dloubat lokty pod žebra a mrkat na sebe, že to je pecka, tak najednou prásk, a přišly dvě domácí porážky 0-1. V lize s Jabloncem a v poháru se Zlínem. A už se zase řešilo, zda je Hapal mužem na svém místě. Ale než se taková polemika stihla naplno rozjet, předvedl Baník senzační ofenzivní partii a vyloupil sousedy z Karviné. Jakou tvář předvedou ostravští v neděli, bude pro osud zápasu zcela zásadní.

Své si k tomu ale samozřejmě bude chtít říct i Sparta. Ta se teď ale pere i sama se sebou. Lehkost zkraje sezóny je pryč. Něco se Spartě povedlo urvat silou, jako v obou zápasech proti Bohemians. Ale jsou to jediné dvě výhry z posledních pěti soutěžních zápasů. Za ztrátami stojí do jisté míry nižší produktivita, jako třeba v první půli doma proti Rangers nebo ve druhé půli v Mladé Boleslavi. Hlavním problémem byly defenzivní průšvihy. Ať už v Mladé Boleslavi nebo první poločas v Ibrox Parku.

Letenští mohou oprávněně žehrat na absenci důležitých hráčů. S výpadkem Haraslína se celkem vypořádala. Ale ve čtvrtek si v Evropské lize neporadila s absencemi v zadních řadách. Můžeme namítnout, že Krejčí s Panákem jsou pro organizaci defenzivy a pro výstavbu hry stěžejními hráči, a že by absence tak důležitých borců potrápila jakýkoliv jiný tým. To možná ano. Ale pokud si Sparta myslí minimálně na zopakování úspěchů minulé sezóny, bude muset mít jistotu, že i při absenci dvou, tří hráčů udrží požadovaný standard a způsob hry.

S Baníkem Sparta prohrála naposledy před více jak pěti lety. Určitě si ještě vzpomeneme, jak se Milan Baroš proháněl po vítkovickém tartanu po vítězném gólu na 3:2. Na lavičce Sparty tehdy seděl současný ostravský kouč Hapal, a byla to pro něj jediná ligová porážka na sparťanské lavičce. Od té doby Ostrava na Pražany nevyzrála 13 zápasů.

Ale jen bilance Spartě zápas nevyhraje. Pokud by měla opakovat individuální chyby jako v Ibrox Parku, a měla by mít problémy s rozehrávkou, může mít velký problém. Tím spíš, pokud si Baník uchová ofenzivní apetit z posledního víkendu.