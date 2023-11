Jablonec zvedají stopeři-cizinci. Tento článek klape, chválí Látal

Pochválíte Kolubijce Hurtada a Srba Tekijaškiho?

„Bohužel doplácíme na to, že nejsme ve vyšších patrech tabulky, kde by se jejich výkonnost ještě víc potvrdila a víc by se zviditelnili. Každopádně tohle je článek, který v našem týmu klape. Nemáme tam žádné problémy. Na těch místech jsme spokojení.“

Líbil se mi také mladý útočník Matouš Krulich, jenž byl velmi silný v soubojích, udržel a rozehrál balony. Na druhou stranu zahodil dvě šance. Jak ho budete hodnotit?

„Jsem s ním velice spokojený. Dobře se tam pral, měl spoustu soubojů. Předchozí dva zápasy mu moc nevyšly. Je to mladý kluk, jeho výkonnost bude kolísat. Nemůžeme čekat, že nás bude táhnout. Má osmnáct let a obrovský potenciál. Ve Zlíně podal dobrý výkon. Pracujeme s ním dál. Věříme, že se brzy uzdraví Drchal a budeme mít k dispozici dalšího útočníka.“

Proč se Jablonec rozjížděl ve Zlíně pomaleji?

„První poločas byl z naší strany ospalý. Nevím, jestli se hráči na hotelu špatně vyspali. Upozornili jsme je, že domácí dobře brání a spoléhají na brejky. Víme, jak to ve Zlíně chodí. Hřiště je takové mazlavé, těžko se na něm hraje. Podklouzává to. Domácí byli po dvou výhrách v euforii. Něco podceníte, špatně dostoupíte. Do každého souboje musíte jít s tím, že ho vyhrajete, musíte ho podstoupit. Nesmíte nechat těm rychlým a agresivním protihráčům prostor. Když něco prospíte, těžko to honíte“

Jako vy v prvním poločase.

„Štěpánek si nechal zaběhnout za zády hráče a prohrávali jsme. Pak jsme se těžko do té obrany dobývali. V poločase jsme udělali změnu a Jovovič to oživil. Měl hned podíl na vyrovnávací brance a dostali jsme se do velkého tlaku. Měli jsme další dvě loženky, tam se zápas lámal. Mohli jsme ho rozhodnout na naši stranu.“

Mohlo to dopadnout ale i opačně, že?

„Nakonec jsme mohli z posledního brejku domácích zaplakat. Hru domácích hodně oživil Slončík. Berme to tak, že máme plusový bod. Bereme ho, i když jsme chtěli tři. Z posledních tří zápasů jsme vytáhli pět bodů a už jsme v tabulce dvanáctí. Zvedáme se. Druhý poločas už nebyl špatný. Teď nás čekají dva důležité zápasy doma s Pardubicemi a s Teplicemi. Pokud je zvládnete, bude mít bod ze Zlína velkou cenu.“