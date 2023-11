Svědík: Hapal to nemyslel zle, ale namotivoval kabinu. Co řekl o repre?

Dost možná kroutí poslední měsíce ve Slovácku. Jestli se v létě posune k reprezentačnímu áčku, do Plzně nebo ještě jinam, to teď Martin Svědík (49) neví a ani kdyby věděl, nebude to komentovat. Pořád je oddaný Slovácku, s nímž po Plzni přejel i Baník. „Důležité body s nepříjemným soupeřem,“ uvedl trenér po výhře 2:0 a skoku na třetí místo tabulky. Co takhle ho udržet? „Sen to je každopádně, ale vycházíme z reality,“ usmál se.

Souhlasíte, že šlo o nejlepší podzimní výkon Slovácka? Ještě lepší než minule v Plzni?

„V Plzni jsem říkal, že se to trošku přiblížilo tomu, co chci, aby mužstvo hrálo. Teď jsme se zase malinko posunuli dál, s tím souhlasím. Ale až od prvního gólu. Pak jsme začali hrát opravdu velice dobře. Tým má teď daleko větší drajv a šťávu, ale po dvou vyhraných zápase nechci dělat nějaké závěry.“

Začátek proti Baníku patřil spíš hostům, co?

„První minuty byly nahoru dolů, pak byl Baník zhruba patnáct minut lepší a ovládl střed hřiště. Chytal nám rozehrávku a my jsme ho nechali zbytečně chodit do kontrů. Klíčové bylo, že Milan Heča chytil Tankovi nájezd. Stejně jako krásný první gól. Celý druhý poločas jsme soupeře k ničemu nepustili, naopak jsme si vytvářeli příležitosti. Druhá branka nás uklidnila.“

Přišlo mi, že jste dali do hry víc srdce než protivník. Vnímal jste to stejně? „Nevědomě nás motivoval Pavel Hapal, když před zápasem řekl, že jsme v Plzni vyhráli hlavně díky tomu, že byl soupeř unavený. Nemyslel to zle, ale my jsme si to takhle přebrali. Namotivovalo to celou kabinu, abychom Baník porazili. Byly tam emoce, což je důležité. Ne vždy jsme je tam na podzim měli. Na nich je přitom tohle mužstvo založené. Proto jsem na to apeloval. My si nemůžeme někde slevit jako v těch našich neúspěšných utkáních. Jako třeba v Jablonci nebo při domácích ztrátách.“

Už jste třetí. Kde je tedy strop týmu? Nedávno jste prohlásil, že už na něj Slovácko narazilo.

„Některé starší hráče jsme vyndali ze sestavy. V tomto vidím změnu. Trošku jsme omladili a někteří klíčoví hráči podávají daleko lepší výkony. To neznamená, že si nestojím za svým. Obměna musí přijít, to je jasné. Ale musí být postupná, mít hlavu a patu. Hlavně rychlost je ve fotbale důležitá. Vidíte to třeba na stoperech. Hledáte rychlé, aby mohli hrát jeden na jednoho a stíhali útočníky.“

Skvěle zahrál ve středu Michal Trávník. Už je na té úrovni, kterou od něj očekáváte?

„Jednoznačně souhlasím, skvělý výkon. A nejen on. Velmi dobře zahráli i Havlík, Valenta, doplňuje je Regino Cicilia. Chvíli mu opět trvalo, než se rozjel, ale pak byl taky ohromně platný. Dá se říct, že Michal Trávník dospěl na notu, kterou od něj chci. Víme, co v něm je, jen na to potřeboval chvíli času. Minulá sezona byla i pro něj strašně těžká. Přišel do pohárové sezony, neměl letní přípravu. Na takový program potřebujete sílu.“

Co Marek Havlík? Má reprezentační formu?

„Určitě. Ale další sraz je někdy v březnu a Mára si tu formu musí udržet. Do reprezentace by měli chodit hráči s dobrou aktuální formou. Kór on, který tam nebývá pravidelně povolávaný. Když jsme ho posunuli výš, dokazuje, že umí dát gól, připravit šanci. A je nesmírně pracovitý, což je skvělé třeba v presinku. Je to chytrý a pro Slovácko velmi důležitý hráč.“

Bylo pro vás složité odstavit na lavičku stopera Stanislava Hofmanna, tahouna minulých sezon?

„Těžké to je, ale Dáňa (Vlastimil Daníček) je v některých aspektech hry lepší. Proto jsme se už v Plzni rozhodli pro tuhle změnu. Pakliže chcete hrát nějaký způsob hry, musíte zvolit i netradiční řešení a třeba i vyřadit hráče, který je základním stavebním kamenem. Ten musí pochopit, že je potřeba svou výkonnost posunout někam jinam a být ještě lepší,“

Co vy a reprezentace? Jste s vedením FAČR v kontaktu?

„V jednom rozhovoru (pro Deník Sport a isport.cz.) jsem si k tomu něco řekl. Je to příjemná reklama, ale dál se k tomu nechci vyjadřovat. Ani to nemůžu ovlivnit. Chci dobře pracovat ve Slovácku, kde mám smlouvu. Víc k tomu nemám.“