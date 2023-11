Děs místo oslav. Kratochvíl vlétl do tyče, volali lékaře: Výhra krotí bolest

Urazit si hlavu pro výhru? Proč ne? Jablonecký lídr Miloš Kratochvíl to tak má. Pardubice pomohl pokořit dvěma brankami hlavou, při druhé drsně narazil do tyče, spoluhráči ihned volali lékaře. Díky němu a skvělému Janu Hanušovi v bráně zvládli Severočeši klíčovou bitvu výsledkem 2:1.

Zasáhl jednou, podruhé, potřetí, ale… Na čtvrtý pokus už nemohl zareagovat. Pardubický brankář Viktor Budinský, jenž v Jablonci přes dva obdržené góly předvedl famózní výkon, si mohl jen zoufat.

Do závaru před jeho bránou vtrhnul Miloš Kratochvíl a čtvrt hodiny před koncem rozsekl velmi interesantní duel, který se hrál počasí navzdory. Zaprvé pořadatelé zvládli nachystat velmi slušnou plochu, i když to kolem hřiště vypadalo jak v zemi Santa Clause, zadruhé teploměr ukazoval celý duel teplotu pod nulou. Když se končilo, spadla rtuť na stupínek minus čtyři.

Kratochvíl (a především oba gólmani) byl přesto ve své kůži. Vítězná branka byla jeho druhou, pokaždé skóroval hlavou. Při druhé brance vlétl prudce do tyče. Spoluhráči ani neslavili, hned volali lékaře. Kratochvíl si pěkně namlátil, jinak to ani nejde popsat. Ale tak když jde o vítězství, že? Navíc když máte na ruce kapitánskou pásku. Potlesk!

„Ani nevím, čím jsem ten gól dal, vlétl jsem hlavou do tyče. Boule tam je, ale výhra krotí bolest,“ vykládal po utkání. „Důležité je, že mám v pořádku krční páteř - a také že padl gól,“ přidal pohled vítěze.

Jablonec – Pardubice: Miloš Kratochvíl dostal balon do sítě a poslal domácí do vedení 2:1 Video se připravuje ...

Úplně v pohodě nebyl. Už čtyři minuty před koncem byl střídán, místo i pásku po něm přebral Tomáš Hübschman, který zapsal 350. tuzemský ligový start. A to považte, že celých deset sezon strávil v Šachtaru Doněck…

Tentokrát byl tedy za jubilanta, klasickou zkušeností pomohl k udržení vedení a třem bodům. Kratochvíl ho však plně nahradil. V poli byl nejvýraznější, přimotal se k zásadním situacím na obou stranách.

„Byl u všeho,“ postřehl trenér Radoslav Látal. Vedle dvou branek záložník nestihl vystoupit do ofsajdové linie při vedoucím gólu Pardubic. To však nelze brát za chybu, bylo to bleskové, navíc nečekané. Míč se ke střelci Tomáši Zlatohlávkovi dostal po zajímavém signálu z rohového kopu zakončeném nepovedenou střelou Kryštofa Daňka.

Těsně před půli pak Kratochvíl fauloval ve vápně Pabla Ortíze: penalta.

A jsme u další zásadní chvíle. Daněk, jenž už v sezoně dvě proměnil, tentokrát zaváhal. Míč poslal doprostřed, kde nechal Jan Hanuš nohy. „Kryštof mohl dát hattrick, penaltu neřeším. Je to logické, nemůžete hrát fotbal bez gólů,“ zmínil trenér Radoslav Kováč největší problém svého mančaftu.

Proto Pardubice sedí na barážové pozici, zatímco Jablonec vyskočil o tři body nad ně.