Priske: S Kuchtou jsem mluvil, verdikt svazu podporuji. Krejčí? Dobrý signál

Jak jste spokojený s výkonem po reprezentační pauze?

„Myslím, že první poločas byl dobrý v mnoha ohledech. Byla tam intenzita, vytvořili jsme si velké šance a dali dvě branky. I když jich mohlo být víc. Klidně i pět. Po pauze jsme spadli výkonnostně a intenzitou trochu dolů. Ale na druhou stranu máme tři body, čisté konto a vrátili jsme se na čelo ligové tabulky. Nemůžu si moc stěžovat, ale chtěli jsme se aspoň přiblížit k nejlepšímu výkonu po celých devadesát minut. Ne jen první poločas.“

Je to pro vás před zápasem s Betisem dobrý signál? Před pauzou to v mnoha zápasech drhlo…

„Doufám, že ano. Reprezentační pauza byla pro nás dobrá, přišla nám vhod, jako tým jsme vypadali unavení, hodně hráčů si odpočinulo, měli několik volných dnů. Před přestávkou jsme cestovali do Glasgow a potom na Baník. Měli jsme i zraněné a vrátili se. Před touhle sérií zápasů mám velká očekávání. Věřím, že budeme podávat dobré výkony a ukáže se, že jsme odpočatí.“

Jan Kuchta nedal gól od začátku října, naposledy v Hradci Králové. Pracujete s ním?

„V první řadě je potřeba říct, že jeho role se nezměnila. Chceme, aby byl součástí výstavby hry. Hraje dobře zády k brance, v čemž je jedním z nejlepších hráčů v lize. Že bych měl obavy nebo mě to trápilo, to je silné tvrzení. Ale je vidět, že šance má, měl je i před pauzou, měl by je využít. Je to otázka individuální kvality. Honza musí hledat odpovědi u sebe, musí vědět, v jakých detailech se mohl zachovat jinak. Dá se ale říct, že i tentokrát odehrál v mnoha ohledech dobrý zápas. Jen je potřeba gól.“

Sparta - Zlín: Kuchta se opět dostal sám před Dostála, jenže přestřelil

Kuchta se vrátil z reprezentačního srazu dřív, než bylo v plánu. A to kvůli večírku v Olomouci. Mluvil jste s ním a případně zvažoval, že byste ho vynechal ze sestavy?

„Samozřejmě jsem s ním mluvil. Hned v pondělí, když se vrátil. Já vždycky váhám, kdo bude hrát. Máme dobré útočníky jako Olatunjiho nebo Sejka. Ale v tomto ohledu nehrálo roli to, co se stalo v reprezentaci. Když skládám základní sestavu, tak mi záleží jen na tom, aby to bylo nejlepší řešení pro Spartu. Na druhou stranu je potřeba říct, že podporuju rozhodnutí fotbalové asociace, že ho vyřadila z kádru. Je teď na Janu Kuchtovi, jak na to zareaguje. Dnes to nebylo špatné, ale je potřeba, aby dal branky.“

Po zranění zapsal první minuty kapitán Ladislav Krejčí. Je to důležité pro Spartu před zápasem s Betisem?

„Pochopitelně je dobré ho mít zpátky, je to kapitán týmu. Je dobře, že znovu zažil atmosféru zápasu. Dává to signál, že je v boji o sestavu pro čtvrteční utkání. Poslední dva týdny trénoval intenzivně, ten poslední absolvoval náročné tréninky a zvládl to. Proto jsme ho zapojili do utkání.“

Navíc jste momentálně úplně bez zraněných hráčů…

„To je důležité říct. V tento moment nemáme žádná zranění. Je potřeba ocenit práci lékařského týmu, který nám dává možnost pracovat s kompletním kádrem před poslední fází roku.“