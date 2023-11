Mr. Placírka ovládl iSport Index. Dává jednoduché góly a vévodí střelcům

Před třemi lety pálil podobně. Nejdřív ve dvojici s Adamem Hložkem, po jeho zranění pak i s Davidem Mobergem Karlssonem. Lukáš Juliš končil podzim 2020 ve Spartě s deseti zářezy. „Po tom úžasném půlroce měl jít pryč. Bohužel to nevyšlo,“ vzpomíná v pořadu Ligový Insider na iSport TV jeho někdejší spoluhráč a jeden z nejbližších kamarádů Václav Kadlec.

V současnosti je Juliš na osmi trefách. A to vynechal kvůli potížím se zadním stehenním svalem dva zápasy. „V Olomouci to má rád – a oni tam mají rádi jeho,“ usmívá se Kadlec.

Platí to dokonale. A fakt oboustranně. V Sigmě mu to pálilo už na jaře 2020 pod Radoslavem Látalem, taky nastřílel za půlroční hostování osm branek. Dokonce mu na to stačilo jen dvanáct zápasů, tedy o dva méně než teď. Na tehdejší formu Juliš ve známém prostředí plynule navázal.

Někdo možná namítne, že dává pouze jednoduché góly. Třeba jako naposledy v Karviné. Nebo předtím v Hradci Králové či na Slovácku. Do prázdné kasy, ano. Jenže on to neomylně uklízí a vždycky je tam, kde má být. Roli hraje nejen signifikantní zakončení placírkou na tuty, u kterého nedávno v Lize naruby přiznal, že jej doma řeší i s manželkou, ale i skvělý výběr místa.

„A na to, jak je vysoký (186 cm), je zároveň i rychlý,“ připomíná Kadlec. „Kdyby mu drželo zdraví, tak je to jeden z nejlepších hráčů, se kterým jsem kdy hrál. Pokud bude držet, vyhraje ligového střelce. Většinou na to osmnáct gólů stačí. Klidně je to možné, v Olomouci se útočníci prosazují. Věřím, že patnáct jich dá v klidu,“ dodává bývalý forvard s šestnácti reprezentačními starty.

Pro rodáka z Chrudimi by třináct a více kusů znamenalo rekord a překonání sezony 2020/21, kdy v dresu ACS slavil dvanáctkrát.

Zároveň je potřeba pochválit spoluhráče. Levý (wing)bek Ondřej Zmrzlý mu třikrát asistoval (a to byl ještě nešťastně obrán o áčko v Uherském Hradišti, protože šlo o zblokovanou střelu, tedy dorážku). „Říká si o nominaci do reprezentace,“ má jasno expert Vlastimil Palička o nejproduktivnějším obránci (3+5) soutěže.

Dvakrát parádně rýsoval Julišovi kolmici kapitán Radim Breite, jednou centroval Juraj Chvátal a jednou se za pár dnů devětadvacetiletý hroťák radoval díky proměněné penaltě. „Viděl jsem tolik snadných situací, které neskončily gólem… To, že máte hráče, který to pak plackou uklidí a rozhodne se správně, je hrozně důležité,“ cení si trenér Hanáků Václav Jílek.

Navrch kouč přidává čerstvou zkušenost z Karviné. „Juraj Chvátal měl také dvě situace, které by se daly nazvat jako snadné, ale nakonec to skončilo gólmanovi na hlavě. Je to i otázka kvality v zakončení a v rozhodnutí pod tlakem situace – a to má Julda skvělé. Přestože bych mu třeba v některých zápasových situacích něco vyčetl, tak když vám odpoví dvěma góly, musíte říct, že takhle nějak by to mělo vypadat.“