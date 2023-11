Sněžná liga podle Frýdka: bohužel bez grogu, Ghali je zvyklý z Afriky

Do Česka vtrhla zima – a nevyhnula se ani fotbalovým stadionům. „Byla to jen holomajzna. Boj, boj a boj, hřiště bylo neregulérní,“ soptil po prohře na zasněženém trávníku v Liberci mladoboleslavský kouč Marek Kulič. „Je fakt, že to nebylo o fotbale. Kdybychom zápas nezvládli, tak nemáme dobrý pocit absolutně z ničeho, takhle hřejou aspoň tři body,“ říká otevřeně v novém díle podcastu Liga naruby speciální host Christian Frýdek: „Na první půlku jsem si troufnul bez rukavic, protože s nima nerad hraju, ale ve druhém poločase už to nešlo. Musel jsem je natáhnout,“ usmívá se záložník libereckého Slovanu.

Ofenzivní šikula má v popisu práce tvořit hru, na sněhové pokrývce jde ale často o nadlidský úkol. „Na takových terénech se rozdíly mažou – jde jen o to dostat se do soubojů a doufat, že z nich vyjdete vítězně. Sníh se pak ještě nabaluje na balon a je to fakt těžké,“ popisuje Frýdek bitvu v chumelenici, kterou rozhodl dvěma zásahy Nigerijec Ghali: „On teď hraje výborně, asi je na sníh zvyklý z Afriky. Doufám, že nám ho do konce sezony nikdo nevezme,“ říká pobaveně záložník na adresu spoluhráče, který zaujal více klubů v Česku.

A co fotbalisty v takové slotě zahřeje, když nejsou k mání ani ty tři body? „Grog o půli? To by bohužel asi nešlo, i když by pak ten fotbal byl ještě větší sranda,“ odmítá Frýdek v nové Lize naruby s úsměvem jeden z návrhů.

