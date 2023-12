Další rýpnutí Tvrdíka do LFA. Možná jde o pomstu, ztratili důvěru, myslí si

Palba Jaroslava Tvrdíka na vedení Ligové fotbalové asociace (LFA) pokračuje. Šéf fotbalové Slavie označil víkendové dění ve FORTUNA:LIZE za blamáž. Nejvíc mu samozřejmě vadilo, že se hráči „jeho“ týmu zbytečně trmáceli po dálnici D1 do Zlína, kde se za pár hodin dozvěděli, že se utkání kvůli nezpůsobilému terénu neuskuteční. A jeli zpátky. „Buď jde o nekompetenci či aroganci. Anebo o naschvál nebo pomstu,“ rýpnul si Tvrdík v pořadu Dohráno na ČT Sport do asociačních bafuňářů.

V únoru bude Slavia žádat o úpravu ligových stanov a její šéf také očekává, že někdo vyvodí ze sobotní a nedělní události personální zodpovědnost. „Apelovali jsme na to, aby byl zápas odložen,“ připomněl předseda představenstva klubu z Edenu. „Předpověď jasně ukazovala, že nasněží dalších minimálně patnáct centimetrů. Mailovou komunikací jsme podali žádost o odložení a stejně na ni do odjezdu týmu do Zlína nikdo neodpověděl. Není to pro nás uzavřená záležitost, budeme se na ligovém výboru domáhat vysvětlení. Vedení LFA ztratilo důvěru u fanoušků,“ ujistil.

Krátce se také vrátil k náročné cestě z Prahy na Moravu. Dálnice byla ucpaná nehodami, výprava dorazila do Zlína kolem půlnoci. „Hráči jeli prvních sto kilometrů přes pět hodin. Na toaletu vystupovali do závějí. Nejdřív to byla legrace, pak už jen smutek. Dnes je to i naštvání.“ Shrnul Tvrdík.

A co ta myšlenka o pomstě? „Vedení Slavie se dlouhodobě vymezuje proti vedení LFA. Naposledy ve věci televizních práv,“ podotkl boss. „Budeme požadovat, aby bylo vedení soutěže profesionální a nestranné. Nepovažujeme za normální, aby rozhodoval jako předseda asociace člověk, který je místopředsedou představenstva Sparty, našeho největšího soupeře. Jestliže se dozvídám od představitelů Zlína, že s nimi v sobotu večer řeší odložení či neodložení zápasu místopředseda představenstva Sparty Praha, je to pro mě nepřijatelné. Vedení ligy musí být nestranné, jako je to ve všech fotbalových ligách v Evropě. Česko je v situaci, která musí skončit,“ dodal rázně v Dohránu.

Na celou věc reagoval v pořadu rovněž Tomáš Bárta, výkonný ředitel LFA. „To se nedá vnímat pozitivně,“ připustil víkendové odklady většiny duelů 17. kola. „Když Slavia odjížděla do Zlína, bylo hřiště bez sněhu a podle zpráv i ve velmi dobré kondici. Navzdory předpovědi napadlo několikanásobně větší množství sněhu,“ prohlásil Bárta, jenž v sobotu odpoledne vedl na WhatsAppu rozhovor s Tvrdíkem. Ten byl posléze doplněn SMS zprávami a až vpodvečer dorazila mailem žádost klubu o odložení utkání.