Titul může Slavii zajistit přímo Ligu mistrů. Proč nebude fandit Šachtaru?

Slávisté se v probíhající sezoně dostali do nečekané, ale velice komfortní situace. Kombinace jejich vlastních výborných výkonů v Evropské lize, klubového koeficientu a mizérie některých zahraničních celků totiž znamená, že by se Pražané mohli do Ligy mistrů kvalifikovat napřímo už v tomto ročníku. Co je k tomu potřeba? Skončit první ve FORTUNA:LIZE a zároveň doufat, že některé týmy na titul ve svých soutěžích nedosáhnou – především Šachtar Doněck.