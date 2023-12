Liga očima fanoušků: perspektiva Pavelky a spol.? Z Ďolíčku je močál

Video se připravuje ... O víkendu si vzal hlavní slovo sníh, ze 17. kola FORTUNA:LIGY se odehrály jen dva duely. Sparta uspěla na hřišti Pardubic 2:1 a fanoušci se zamýšlí nad perspektivou Pavelky, Peška, Mejdra či Sadílka. Slavia sice vyrazila do Zlína, kam i dorazila, ale zase se otočila. Duel se neodehrál. Volno měli i příznivci Baníku, kteří tak otevřeli otázku vlastního stadionu. Ve Vítkovicích to není ono… A nikdy nebude. V Ďolíčku dělali vše pro to, aby se hrálo. Jenže se nehrálo a místo travnaté plochy teď mají močál. Je tu tradiční Liga očima fanoušků.

Sparta Praha Jakou perspektivu mají Pavelka a spol.? Náš výkon v prvním poločase v Pardubicích byl stejně studený jako čerstvě vytažený vánoční kapr. Jestli to zapříčinilo množství změn v základu, nevím, dokonce ani trenér si není jist! Ještě že LK37 dvakrát rozvlnil síť. Sestava prvního poločasu se neosvědčila, borci v útoku nedostali pořádný míč do běhu a soupeř byl lepší. To ve mně vyvolává spoustu otázek, zejména s výhledem do budoucna. Přestože některým hráčům nelze upřít bojovnost, je otázkou, jakou perspektivu mají u nás Pavelka, Pešek, Mejdr a třeba i Sadílek, který je ve srovnání s působením ve Slovácku poloviční. Nepřipomíná trochu Trávníka, který u nás pouze paběrkoval? Také je asi třeba řešit obsazení obou wingbeků, což je pozice vpravdě ďábelsky náročná. Bránit i aktivně se podílet na založení útoku, to jen tak nikdo neumí. Preciado i Wiesner často bránit zapomínají, zatímco směrem dopředu jsou velmi aktivní. Prioritou pro mě zůstává využití opce na Vindahla, výhra nad Jabloncem, a hlavně výhra v Limassolu, která může zachránit postup do jarních bojů v EL. Miloš Kolář. 72 let, fotbalový důchodce

Baník Ostrava Vlastní stadion nade vše. Dočkáme se? Sněhovou pauzu využiju pro menší bilancování podzimu. Co se týče mládeže, tam jsme se ve srovnání s minulostí posunuli. Nejen co se týče výsledků, ale i zázemí, působí to na mě, že je znát i koncepce. V celostátní dorostenecké lize je sedmnáctka druhá, a devatenáctka dokonce první. Juniorka přezimuje na druhém místě a bude bojovat o postup do druhé ligy. Z toho by mohli těžit hlavně odchovanci, kteří by nemuseli cestovat nikde po hostováních, kde kolikrát ani nehrají v základu. Pozitivní také je, že juniorka dost omladila. Áčko budu hodnotit až po posledním „podzimním" zápase, nicméně momentálně sedmé místo je asi nejen pro mě zklamáním. Možnosti a ambice jak týmu, tak klubu, jsou někde jinde. Zdaleka největším problémem je ovšem stadion. Hrajeme ve vítkovické atletice aréně, kde jednou za rok pořádaná Tretra už nikoho nezajímá. Nejsme tam doma a nikdy nebudeme! O ryze fotbalovém stadionu, který bude náš, se ale už nejen na veřejnosti začíná čím dál více hovořit… David Liveč. 42 let, vedoucí prodeje