Slavia má změnit majitele. Od Číňanů ji chce koupit český miliardář

Fotbalovou Slavii by mohl od čínských majitelů koupit český miliardář Pavel Tykač. Současným majoritním vlastníkem Slavie je společnost CITIC Group. Jako první přinesl informaci o možném prodeji týdeník Euro . Tykačovu snahu a probíhající jednání potvrzují i zdroje iSport.cz.

Derby pražských „S“ by už v příští sezoně mohlo být na dálku i soubojem českých miliardářů. Po Spartě, jejímž majitelem je Daniel Křetínský, by v Edenu na druhém břehu řeky Vltavy mohl Slavii vládnout Pavel Tykač.

Probíhající jednání nicméně zatím nechce ani jedna strana oficiálně potvrzovat. „Klub nemá žádné právo, možnost ani informace, aby komentoval jakékoliv spekulace spojené s vlastnictvím a rozhodováním svého akcionáře,“ sdělil pro iSport.cz předseda představenstva Jaroslav Tvrdík.

Za spekulace, k nimž nemá žádný komentář, pak označil možnou koupi Slavie pro ČTK mluvčí Pavla Tykače Jan Chudomel.

Vršovický klub má čínské majitele od podzimu 2015, společnost CEFC o tři roky později vystřídala skupina CITIC. Ta má od června 2021 ve Slavii prakticky stoprocentní podíl.

Podle informací Eura by měl Tykač získat 99,98 procent akcií klubu. Web inFotbal.cz uvedl, že cena se pohybuje kolem dvou miliard korun. I po příchodu majitele energetické a uhelné společnosti Sev.en Energy je pravděpodobné, že by ve vedení Slavie zůstal současný předseda představenstva Jaroslav Tvrdík.

Devětapadesátiletý Tykač je podle říjnového vydání magazínu Forbes čtvrtým nejbohatším Čechem s majetkem 183,3 miliardy korun. Ekonomický portál E15 ho v září zařadil na sedmou příčku s majetkem lehce přes 100 miliard korun.

