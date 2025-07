Liga očima fanoušků: Zemětřesení, které nenastalo, drhnoucí start a pokračující prokletí

Posily se uvedly dobře, tým vypadá super

Šmarjá, pane Švejku, on už se zase hraje ten fotbal? Naše liga? Jo jo, paní Müllerová, už je to tak. Vždyť je to chvíle, co skončili. No, to víte, je třeba to do lidí tlačit, dokud jsou na to žhavý. Až nebudou chodit, to by bylo pozdě. Pane Švejku, to je k tomu pořád nějaká dostavba, výstavba, nadstavba… No a ti lidi, ti aby snad kradli, když to stojí takový peníze. Paní Müllerová, lidem musíte dát zábavu. Když ji mají, aspoň tolik neremcají… A nějaký chechtáky na to vždycky najdou.

Tak nějak by asi Švejk okomentoval brzký začátek ligy. První kolo nás poslalo do Pardubic. Prý budou otloukánkem ligy, nicméně znáte to. Ne, naštěstí jsme překvapení nedovolili. Posily se uvedly velice dobře a celý tým vypadal super. V úterý nás čeká těžší oříšek, ale buďme optimisté: už jednou jsme je vymetli, tak proč ne i podruhé? Akorát všechno stíhat v tempu, v jakém se to valí, je fakt síla. Dvakrát do týdne, to je dost. Vydržme a Evropu si zahrajeme i na podzim. Čest královně Viktorce!

Kovi, 57 let, koordinátor distribuce