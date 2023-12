Fotka se „zbraní“ na Spartě rozčílila fanoušky. Policie řekla, co to je

Ta fotografie po utkání fotbalové ligy mezi Spartou s Teplicemi (2:1) vzbudila velkou pozornost a rozdmýchala mezi fotbalovými příznivci značné emoce. Policista na ní do ochozů sektoru hostů míří prostředkem, který laikovi silně připomíná zbraň, či nedejbože samopal. Co se podle očitých svědků i policie v Epet Areně mělo stát?

Je po utkání, Sparta v závěru heroicky otočila proti Teplicím na vítězných 2:1, spousta domácích fanoušků ještě zůstává v ochozech na děkovačku. Někteří se už pomalu sunou ven, spolu s nimi i tepličtí příznivci, kteří počítali s tím, že se odchod pro diváky hostů klasicky podle protokolu trochu zbrzdí.

„Jak je to v sektoru hostů obvyklé, museli jsme chvíli počkat, než nás policie vypustí,“ líčí situaci příznivec Teplic Kryštof. „Po pár metrech jsme ale narazili na řadu policistů, která nás nepustila dál. To bylo přímo pod ochozem tribuny, ze kterého asi pár sparťanů něco pokřikovalo, ale upřímně jsem ani moc nevnímal co. Myslím, že to bylo jen nějaké hecování, určitě ne výhrůžka,“ líčí dál interakci mezi oběma tábory fanoušků.

Jeden z těžkooděnců si ale podle Kryštofa překřikovanou vyložil jako ohrožení příznivců hostů, a tak vytáhl a namířil do ochozů donucovací prostředek, který vypadal velmi podobně jako palná zbraň. „Policista drží v ruce vrhač míčků, nikoli střelnou zbraň,“ uvedl na dotaz deníku Sport tiskový mluvčí Policie ČR Richard Hrdina.

Inkriminovaný moment každopádně fotografií zachytil jeden z fanoušků Teplic s přezdívkou BohSeveru s popiskem „Nejsem expert, ale tohle je @za_carou,“ přičemž označil nezávislý fanouškovský podcast. Příspěvek na sociální síti X (dříve Twitter) vyvolal obrovský ohlas, zaznamenalo ho v době vzniku článku okolo 200 tisíc uživatelů sítě.

V reakci na příspěvek někteří uživatelé spekulovali, že se ze strany policisty mohlo jednat pouze o pózování pro jednoho z dětských fanoušků. Patrně v domnění, že dospělý doprovod chlapce stál na ochozu a s úsměvem mířil mobilním telefonem směrem ke skupině těžkooděnců.

Takovou verzi ale policie vyloučila. „Na ochozu v tu chvíli eskaloval konflikt a policisté byli připraveni situaci řešit. Jejich přítomnost na místě stačila k tomu, aby hrozící konflikt skončil. Vrhač míčků tedy nemusel být použit,“ uvedl dále Hrdina.

Fanouškům se ale použití donucovacího prostředku silně nelíbilo a kritizovali policii za použití nepřiměřených praktik. „Situace mi přišla nebezpečná,“ pokračuje fanoušek Kryštof.

„Několik lidí tam stálo opřených o zábradlí a hlavně to mě naštvalo. Pokud by ta zbraň selhala a někoho to trefilo, mohli přepadnout. Upřímně si nemyslím, že motivace byla opravdu vystřelit nějakým donucovacím prostředkem do skupiny lidí u zábradlí, ale o to větší nesmysl mi přijde ten prostředek vůbec vytahovat a mířit s ním do lidí,“ doplnil v rozhovoru pro Sport a iSport.cz.

Nehledě na to, že situace mohla vzbudit paniku mezi dalšími fanoušky, kteří neměli ponětí o tom, o jaký donucovací prostředek se v rámci incidentu jedná.

„V souvislosti s touto konkrétní situací a nutností zajistit bezpečnost všech osob byla přítomnost policistů zcela na místě. Během celého bezpečnostního opatření bylo řešeno několik přestupkových jednání a nikdo zadržen nebyl,“ odpověděla policie na dotaz Sportu a iSport.cz ohledně přiměřenosti použití vrhače míčků připomínajícího zbraň a na počet zadržení v souvislosti s utkáním.