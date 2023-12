SESTŘIH: Sparta - Teplice 2:1. Lídr v deseti otočil zápas, hrdinou Olatunji

Na Letné se plánovala vánoční oslava. Pořadatelé, hostesky, podavači míčů natáhli santovské čepičky, čekal se festival útočení, výhra mistra. Okolnosti - a urputné Teplice - však byly proti.

Nakonec se duel změnil v thriller, ne pohádku pod stromeček.

„Hráli jsme devadesát pět minut v deseti proti jedenácti, to je vždycky složité. Emoce jsou pak ještě silnější. Bušili jsme do nich ve druhé půli, ukázali jsme kvalitu, je to zasloužené vítězství,“ lebedil si trenér Brian Priske.

Důvod zápletky je jednoduchý. Šampion vstoupil do hry po čtvrtečním triumfu v Limassolu a postupu do jarní fáze Evropské ligy zoufale. A také lehkovážně, s viditelným vědomím: Nám se nemůže nic stát.

Jedna chyba v podání kapitána Ladislava Krejčího byla předzvěstí, druhá, při níž se spojili Peter Vindahl s Lukášem Sadílkem, už překopala předpokládaný děj duelu. Brankář vyběhl na dlouhý míč za obranu, chtěl ho odhlavičkovat k Sadílkovi, jenže před něj se dostal hbitý Michal Bílek a uháněl sám prakticky na prázdnou bránu. Sparťan ho stáhl. Vyloučení bylo jasné.

„Podělili se na tom Peter se Sáďou. Věřili, že dělají správnou věc, ale nakonec z toho byla červená karta. To je prostě fotbal,“ glosoval Priske.

Mistra však úder neprobudil. Dál jel ve vánočním módu. Ve 12. minutě chyboval Filip Panák, špatně rozehrál, po něm Veljko Birmančevič nechtěně poslal do šance Jásira, který prostřelil Vindahla. Navíc hosté měli další šance, Daniel Fila dal branku, ale nebyla uznána pro jasný ofsajd, poté neproměnil samostatný únik.

„Byla škoda, že jsme vedli jen o jeden gól,“ vykládal záložník Filip Havelka, bývalý sparťan. „Musíme brát v potaz, že toho máme strašně moc. Není možné zvládnout všechny zápasy úplně s přehledem,“ připustil Krejčí.

Změna přišla po přestávce. Nejprve pomohla živelnost střídajícího Qazima Laciho a také fakt, že hosté více strážili výsledek. Ještě zásadnější zlom přišel po hodině hry. Na plac dorazil Jaroslav Zelený, Ladislav Krejčí se ze stopera posunul do středu hřiště. Byl to zásadní tah. Vzadu pomohl Zeleného klid, Krejčí zase přinesl více důrazu blíže k bráně.

„Bylo vidět, že jsme měli v hlavách tu důležitost, že bychom mohli být úspěšní proti takovému týmu,“ dumal trenér Zdenko Frťala. „Myslím, že jsme se toho zalekli. Byli jsme hodně blízko.“

Výsledkem toho byl stále rostoucí tlak domácích. Z něj pak logicky vylézaly možnosti. Blízko byli Krejčí, Kuchta a především Asger Sörensen po rohovém kopu.

Nakonec pomohl mistrovi jinak výborný gólman Tomáš Grigar. V 72. minutě neudržel střelu Lukáše Haraslína, po závaru se ke střele dostal Laci, jenž poslal míč do sítě o Krejčího záda. Letná už byla v tu dobu ve varu. Tu ji hecoval Kuchta, který se ve druhé půli rozjel k výbornému výkonu, tu se přidal Birmančevič.

Teplice nakonec neodolaly. V 90. minutě Kuchta prodloužil Zeleného pas za obranu, Olatunji se dostal k míči dříve než Grigar a ranou pod břevno rozhodl. Poté mohl předvést „ronaldovskou“ oslavu.

„Máme sílu Letné,“ radoval se kouč Priske. Je to tak, Sparta na svém stadionu odehrála v lize deset utkání, všechna ovládla. I to předvánoční.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 72. Krejčí ml., 90. Olatunji Hosté: 13. Jásir Sestavy Domácí: Vindahl – Panák (46. Laçi), Sørensen, Krejčí ml. (C), Wiesner (79. Pešek) – Kairinen (60. Zelený), Sadílek, Ryneš – Birmančević (89. Pavelka), Kuchta, Haraslín (79. Olatunji). Hosté: Grigar (C) – Chaloupek, Mičević, Bílek (71. Urbanec) – Radosta, Knapík, Trubač, Havelka, Křišťan (79. Cykalo) – Fila (60. Gning), Jásir (71. Vachoušek). Náhradníci Domácí: Mejdr, Karabec, Laçi, Olatunji, Pešek, Pavelka, Sejk, Ševčík, Vorel, Vydra, Zelený Hosté: Bednár, Bzura, Dramé, Gning, Hronek, Hora, Mucha, Vachoušek, Urbanec, Cykalo Karty Domácí: Sadílek (č), Krejčí ml. Hosté: Chaloupek, Křišťan, Cykalo Rozhodčí Starý – Matoušek, Machač Stadion epet Arena, Praha Návštěva 16 530 diváků

