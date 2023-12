Kováč rezignoval, vyhodili mu parťáka. Má nabídky, klub ho nechce pustit

Ano, výsledky drhly. Na druhou stranu je vylepšila poslední výhra nad Libercem plus dojem, že mladý mančaft jde postupně nahoru. V Pardubicích rozhodně není po ligovém podzimu klid, ale tohle se nečekalo. Trenér Radoslav Kováč by rád skončil, podal rezignaci. Klub ji však nepřijal. Hlavním spouštěčem bylo, že měl být odvolán jeho důležitý asistent Michal Hampel.

Už před rokem mu nabízela Sparta místo u její rezervy. Tehdy odmítl, chtěl pokračovat v Pardubicích, kde hrál s mladým mančaftem o záchranu. Cíl na konci jara Kováč splnil, v baráži přehrál Příbram.

Do podzimu však šel s východočeským týmem oslabený, Tomáš Vlček se vrátil do Slavie, Robin Hranáč do Plzně, nejlepší střelec Dominik Janošek odešel do nizozemské Bredy, brankář Florin Nita rovněž skončil. Mužstvo znovu spadlo do bojů o záchranu.

„Ještě nejsme tak silní, jako jsme byli na konci jara,“ říkal Radoslav Kováč v sobotu po sedmnácté hodině, když hodnotil duel s Libercem. Už v té chvíli podle informací deníku Sport věděl, že podá v dalších dnech rezignaci. To také učinil, což jako první uvedl portál InFotbal.

Hlavním faktorem je, že mu bylo po zápase s Jabloncem oznámeno, že od zimy už nebude moci spolupracovat s kondičním trenérem a důležitým asistentem Michalem Hampelem. Podle všeho za tím bylo pošramocení vztahů se sportovním manažerem a trenérem gólmanů Martinem Shejbalem. Kováč zásah do realizačního týmu odmítl.

Dalším důvodem jsou nabídky z jiných klubů. „Má zaječí úmysly,“ potvrdil zdroj, který je spjatý s klubem.

Už dříve se o něm mluvilo jako o spolupracovníkovi Pavla Hapala v Baníku,. Mladá Boleslav sice zatím podržela Marka Kuliče, jenže ve fotbale není jisté vlastně nikdy nic. Uvidí se, zda změnu neudělá Liberec, o němž se rovněž spekulovalo (spíše ne).

Jenže Kováčovo rozhodnutí může rozjet velké hry. Bývalý reprezentant, jenž v pondělí dokončil studium profilicence, je v branži velmi žádaný. Je považován za progresivního kouče s velkou budoucností.

Jde o to, kde se bude dál rozvíjet.