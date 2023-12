Vlkanova na cestě do Polska. Kolumbijec plánuje návrat domů

Během vánočních svátků se rýsují pohyby v kádru Viktorie Plzeň. Finišuje rekordní transfer Rafia Durosinmiho do Frankfurtu, další ofenzivní hráč Adam Vlkanova je na cestě do polského Chorzówa, kterému by mohl pomoct se záchranou. Luděk Pernica už se domluvil s druholigovou Zbrojovkou Brno. Návrat do Kolumbie podle informací Sportu zvažuje Jhon Mosquera, jehož by v Plzni na levé straně mohl nahradit perspektivnější Ondřej Zmrzlý z Olomouce.