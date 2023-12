ČSOB jako partner fotbalové Sparty rozvíjí inovativní služby pro fanoušky

ČSOB, Mastercard a fotbalová Sparta společně se svými zaměstnanci oslavili 130 let výročí založení klubu. Skupina ČSOB, která je součástí mezinárodní bankovní a pojišťovací skupiny KBC, se stala oficiálním partnerem úřadujícího českého mistra v lednu 2023. Společně s klubem rozvíjí pro fanoušky moderní a inovativní služby zvyšující zážitky v aréně i mimo ni. ČSOB se společně s Mastercard stala platebním inovátorem pro ACS Sparta.

„ČSOB je pyšným partnerem AC Sparta Praha a jsme velmi rádi, že se spolupráce od ledna 2023 velmi úspěšně rozběhla. Přejeme Spartě do dalších let jen to nejlepší, především hodně sportovních úspěchů a tisíce spokojených fandů“, říká Michaela Bauer, členka představenstva zodpovědná mj. za technologie a inovace.

„Ve Spartě se nám líbí zaměření ČSOB na inovace. Potvrdili jsme si, že v tomto máme společnou DNA. AC Sparta Praha tak společně s ČSOB a Mastercard již před časem přinesla svým fanouškům sparťanskou platební kartu, kterou inovativně propojujeme s naším sparťanským světem přes ACS ID. Jsem rád, že sparťanskou kartu si založilo již několik tisíc Sparťanů a Sparťanek a těším se na její další rozvoj a další inovace“, říká generální ředitel Sparty Tomáš Křivda.

Partnerství klubu a významného hráče na českém bankovním a pojišťovacím trhu se odvíjí na lince Sparta – fanoušek – ČSOB a je již velmi viditelné pro příznivce rudých barev. Fandové Sparty mají k dispozici již svou vlastní platební kartu a můžou platit sparťansky. Další inovace, jako je např. objednávání občerstvení přímo z tribuny, jsou v pilotním režimu.