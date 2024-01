Afričan na šestku, talent ze Sparty a útočník z Vyškova. Zlín vyhlíží posily

Druhý Cheick Conde? Fotbalový Zlín dotahuje přestup výrazného záložníka z Ghany, který se jako teenager mihnul i v pražské Spartě ve výběru U19. Urostlý Cletus Nombil (190 cm, 23 let) sice válel na podzim jen druhou ligu za bratislavskou Petržalku, ovšem vedl si tak dobře, že zaujal i mocný Slovan. Ten na něj údajně předložil nabídku, ovšem hráč má blíž ke Zlínu. Tam cítí větší šanci, že by se rychle prosadil do základu. Na podmínkách už jsou podle zdrojů iSport.cz. obě strany domluveny. „Máme o něj zájem, jednáme,“ potvrdil generální manažer Zdeněk Grygera.

O Cletusi Nombilovi, jenž za Petržalku v první polovině sezony asistoval u šesti branek, se ví i v české lize. Kdyby se v Českých Budějovicích nevyměnilo vedení i s trenérským štábem, půjde nejspíš na jih Čech. Místo toho má nyní nejblíže do Zlína, který je v tabulce předposlední právě před Dynamem. Pokud rokování dopadnou, mohl by se Ghaňan příští týden zapojit do tréninku Červenkova týmu. Do té doby je na dovolené.

Stejně jako útočník Fahad Aziz Bayo (25) z Vyškova, další vyhlédnutá posila. V jeho případě je ve hře hostování. Na zkoušku ještě dorazí jeden mladý nigerijský útočník.

Otevřený je stále i návrat odchovance Tomáše Poznara (35) z polské Termaliky. Záleží na tom, zda se zkušený útočník dokáže vyvázat ze smlouvy, která mu v létě končí a bude pro něj mít Zlín místo. To se stane v případě, že místo dvou dříve rozjednaných útočníků dorazí třeba jen jeden.

Ve Spartě si klub vyhlédl talentovaného forvarda Tomáše Schánělce (21), který na podzim nasázel sedm branek ve druhé lize za „béčko“. Jenže o reprezentanta výběru U21 je interes i jinde v lize. Navíc je reálná varianta, že si ho mistr v případě odchodu Václava Sejka na hostování ponechá pro jaro v kádru jako útočníka číslo tři až čtyři.