Havlík u zubaře, tlak na Reinberka. S Valentou jsme čekatelé, řekl Svědík

Je tam? Není! Záložník Marek Havlík, jedna z hlavních postav fotbalového podzimu ve FORTUNA:LIZE, na prvním venkovním tréninku Slovácka chyběl. Na hřiště v Mařaticích nejlepší střelec soutěže nevyběhl. Z úplně jiných důvodů než je přestup za novou výzvou. „Je u zubaře, odpoledne se normálně připojí,“ vysvětlil trenér Martin Svědík (49), jenž také u týmu prozatím zůstává. Minimálně do konce sezony, na jejímž konci by rád viděl klub opět v evropském poháru. Ke splnění cíle poslouží i zimní soustředění v Turecku.

Počítáte s tím, že Marek Havlík v zimě odejde anebo máte příslib od vedení, že ho udržíte?

„Rozhodnutí je čistě na Markovi. Vždycky se něco může stát, ale bylo by pro nás opravdu hodně velké oslabení, kdyby odešli dva kvalitní hráči ze středu hřiště. Myslím, že i vedení si toho je vědomo a bude dělat všechno pro to, aby Havlík aspoň pro tuto půl sezonu zůstal.“

Platí tedy, že se Matěj Valenta vrátil z hostování do Slavie a nejspíš u vás na jaře nebude?

„Ty okolnosti možná znáte líp než já…Nevím, jestli je to uzavřená věc. Musíme respektovat, že si Slavia stáhla všechny hráče z hostování. My jsme teď v pozici čekatelů. Samozřejmě je to problém. Takový hráč sem dlouho na hostování nepřišel. Těžko budeme na někoho takového dosahovat. Museli bychom si ho koupit, ale je nákladný. Pro mě bylo dobré, že Matěj přesně věděl, proč sem přišel. Jeho výkony měly výborné parametry, zapadl i do kabiny. I díky němu a Michalu Trávníkovi rostly výkony Marka Havlíka. Určitě pro nás bude oslabení, když tu nebude. Na druhou stranu, fotbal to přináší a je třeba vymyslet jinou variantu. Místo Matěje zatím nikdo nepřišel, takže nemůžeme poslat nějaké hráče na hostování. A možná ani nepředpokládám, že by někdo přišel.“

Ani na jinou pozici?

„Pořád sháníme pravého obránce. Na Petra Reinberka se musí trošku vytvořit tlak z hlediska konkurence. Navíc musíme postupně omlazovat kádr. Na levé straně máme Merchase Doskiho, Kaliho (Jana Kalabišku), variantou je i Dan Holzer. Napravo taková konkurence není. Nepředpokládám, že přijdou třeba tři hráči. Spíš budeme mít pak problém některé udržet, prodloužit jim smlouvy. To bude daleko důležitější.“

Z nových hráčů se objevil rakouský útočník Marko Kvasina z tureckého Göztepe. Co od něj čekáte?

„Trošku počítám s tím, že si bude zvykat na náš způsob hry a práce. S ním teď máme variantu, že můžeme hrát i 4-4-2. Vytváří nám další možnosti v sestavě, v rozestavení. Měl by nám zkvalitnit ofenzivu, finální fázi. Umí se dostat do šestnáctky náběhově, rychlostně. Má i výškové parametry, je dobrý hlavičkář. Hodně centrujeme do vápna a málo tam jsme. Chceme se dostávat víc do koncovky. V tom by nám mohl pomoct.“

Na mistrovství Asie odjel levý bek Merchas Doski, reprezentant Iráku. Jak dlouho vám bude chybět?

„On tam bude pracovat, hrát. A stejně nemůže první zápas hrát kvůli žlutým kartám. Věřím, že pak bude dobře připravený. Jsme s ním v kontaktu, ptáme se, co tam dělají. Chceme mít přehled. Je to hráč, který když po příjezdu nastoupí, nemá s adaptací problém. Pokud bude zdravotně v pořádku, můžeme ho hned použít.“

Jak je na tom stoper Tomáš Břečka, jenž na prvním tréninku nebyl?

„Jeho stav se sice po operaci zlepšil, ale jde to strašně pomalu. Nepředpokládám, že by Tomáš zasáhl do prvních jarních zápasů. Budeme rádi, když vůbec začne v přípravě s mužstvem. Musíme být trpěliví dál. Jde o zdraví hráče.“

Po podzimu jste v tabulce čtvrtí. S jakou ambici půjdete do odvet?

„Když se nám to podařilo takhle dobře rozjet, chtěli bychom zůstat co nejvýše. Teď už bychom byli alibisté, kdybychom řekli něco jiného, než že chceme skončit v první šestce a útočit na poháry. Zápasů není moc, musíme zase chytnout začátek.“

Dokážete říct, zda jde o váš poslední půlrok ve Slovácku?

„To neumím říct. Nikdy nevíte, co se ve fotbale stane. Je velice nevyzpytatelný. Pro hráče i pro trenéry. Uvidíme, co bude v létě.“