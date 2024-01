Gólman Ludha za hubičku: specifický i „neteplický“. Půjde o kauf sezony?

Mládežnický reprezentant, rok a půl v roli jedničky ve slovenské lize, 23 let. Takoví hráči prostě zkrátka obvykle nestojí něco přes milion korun. Právě tato cena ale u přestupu Richarda Ludhy do Teplic zaznívá. Mladý brankář v Podbrezové do jisté míry rozděloval slovenské fanoušky – pro někoho patřil mezi nejlepší gólmany ligy, pro někoho mezi nejpřeceňovanější. „V jeho případě bych hovořil spíš o typologii než o kvalitě,“ říká slovenský novinář Vladimír Pančík.

Za částku, která podle slovenských médií přesahuje pouhý milion korun, se zdá, že Teplice prakticky nemohou příchodem Richarda Ludhy riskovat. Skoro by se to dalo označit za kauf sezony. A mnoho fanoušků si tak začalo lámat hlavu, proč se Podbrezová spokojila s částkou čtyřnásobně nižší, než je Ludhova hodnota na webu transfermarkt. Úplně to tak ale zřejmě není.

„Potřeboval posun ve své kariéře. Slyším kdejaké hlasy, že jsme ho prodali levně, ale medializovaná suma tomu neodpovídá,“ řekl generální manažer Podbrezové Miroslav Poliaček o zmiňované ceně 50 tisíc euro.

„Za cenou stojí několik faktorů. Zaprvé – Ludha je v podstatě odchovanec, klub mu v odchodu nijak nechtěl bránit. Zadruhé má Podbrezová připraveného mladého brankáře Adama Danka, což je hráč s mezinárodním potenciálem a potřebuje prostor. A zatřetí, součástí dohody jsou podle mých informací navíc i procenta z dalšího prodeje,“ vysvětlil pro deník Sport Vladimír Pančík, vedoucí fotbalového oddělení slovenského deníku Šport.

Ludha navíc není typologií brankáře, který by na první dobrou měl zajímat všechny kluby, některé například může odradit jeho výška 187 centimetrů, která ho v určitých situacích omezuje. Někdy předvede zákrok z jiné planety, někdy minelu.

V systému Romana Skuhravého měl navíc specifickou roli, kde prodával především svou největší sílu – hru nohama. Byl prvním, kdo díky svému vysokému postavení a přesné přihrávce zakládal útoky. „Je navíc také skvělý při samostatných nájezdech jeden na jednoho,“ doplňuje Pančík.

Něco o Ludhově výkonnosti také vypovídají data. Mladý gólman zažil nadprůměrný ročník 2022/23, na podzim toho probíhajícího se ale z hlediska chytání trápil. Podle metriky xG (očekávaných gólů) dokonce pustil o 6 branek více, než měl, což je jedno z nejhorších čísel slovenské ligy.

Co jsou konkrétní slabiny nového teplického gólmana? Až příliš často inkasuje z dálky (v průměru téměř jednou za dva zápasy) a kvůli hře na riziko se někdy nevyhne kiksům. Svými chybami na podzim výrazně přispěl k prohrám se Žilinou či Skalicí. „Až příliš často jsem ho viděl dostat gól na první tyč. Je to specifický typ brankáře a ne každý by ho chtěl mít v týmu,“ říká Pančík.

Teplice přitom hrají v jednom z nejhlubších bloků v lize, na výstavbu hry od brankáře Zdenko Frťala moc nedá. Opět to dokazují data. Zatímco Ludha zahraje za zápas až 20 krátkých přihrávek, Grigar pouhých 7. Čtyřicetiletý matador v 80 % případů volí při rozehře od brány dlouhý nákop, Slovák jen v 39 %. Propastné rozdíly.

„Pokud Teplice nechtějí zásadně změnit svůj herní styl, moc nechápu, proč ho braly. Organizovat hluboký blok a odkopávat balon pro něj asi nebude problém, ale nevyniknou jeho hlavní přednosti,“ myslí si Pančík.

Z těchto důvodů je těžké říct, jestli Severočeši dělají kauf sezony. Cena skvělá, potenciál velký, ale do jisté míry se dá říct, že je Ludha v mnoha věcech „neteplický“. V zimní přípravě bude mít každopádně ideální příležitost na o 17 let staršího Grigara zatlačit, dosavadní teplická jednička se do tréninku zapojí po zranění až se zpožděním.