Dynamo hlásí partnera. Peníze (zatím) nepřináší, má pomoci s investory

V jihočeském Dynamu se oficiálně pohnuly ledy, nicméně oznámení o prodeji klubu na stole stále není. Stávající majitel Vladimír Koubek se dohodl se společností Footify Partners na strategickém partnerství, které má dle oficiální zprávy znamenat příchod nového investora během první poloviny roku 2024. K posunu tedy došlo, nicméně kýžené finance do klubu dohoda (zatím) nepřináší.

Podle klubového vyjádření byla uzavřena spolupráce s britskou společností vedenou Lusolou Adewumim. Mužem s nigerijskými kořeny zaměřujícího se především na marketingové poradenství a managment.

S majitelem Vladimírem Koubkem ho měla propojit dvojice agentů Jiří Petr a Michal Rakovan, v souvislosti s Dynamem se o něm mluvilo už před koncem roku. Koubkovi má pomoct s příchodem nových investorů. Čekalo se, že Dynamo oznámí rovnou příchod nového vlastníka, zatím jde ale „jen“ o strategického partnera.

Jak oficiální zprávu číst? Avizovaný prodej a s ním kýžené finance se zatím odkládají, Dynamo finančně potáhne dál především Koubek. Musí vyřešit nemilou situaci v klubu, kde podle informací Sportu mužstvo nedostalo poslední výplatu.

„Vrátím se do loňské sezony. V ní až do prosince hráči měli všechny výplaty uhrazené včas. Jednou jsme se zpozdili o pět dní,“ přiznal Koubek v rozhovoru pro idnes.cz. „V tomto přechodném období řešíme financování a mělo by být jasno v tomto týdnu.“

Vstup nového partnera by měl změnit i hierarchii v klubu. „Očekávám, že Footify vyšle do klubu osobu, se kterou bude Dynamo spolupracovat. Předpokládám, že i já se budu věnovat dění v klubu, ale už ne na té čelné pozici,“ připustil pro idnes Koubek.

Dynamo se rovněž snaží přivést nového trenéra, oznámení strategického partnera mohlo oživit linku s Karlem Jarolímem, nejvýraznějším kandidátem na pozici hlavního kouče, o čemž server iSport.cz informoval v úterý odpoledne.

Vyhráno Dynamo zdaleka nemá, ekonomická situace je dál napjatá. Například zimní soustředění v Turecku se potvrdilo až na poslední chvíli, pomůže ho zaplatit také pravděpodobný odchod útočníka Quadriho Adedirana, jenž dostal svolení trénovat s Baníkem a kluby řeší formu jeho působení v Ostravě.