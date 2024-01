Sparťané, co hrají o budoucnost: dva útočníci, nadějný stoper i Ryneš č. 2

Druholigové béčko by jim už nestačilo, současně ale neměli kvalitu na to, aby setrvali ve Spartě. Tedy zatím. Letenští dosud rozeseli v tomto ročníku na hostování deset hráčů, kteří by se vůbec mohli dostat do úvah trenéra Briana Priskeho. Ale popravdě – Jan Fortelný, Andreas Vindheim, Matěj Polidar nebo Filip Souček jsou ke dveřím áčka zřejmě na míle daleko. Ale co další? Deník Sport vybral šestici mladíků, která může bojovat o možnost protlačit se brzy do kádru českého mistra.