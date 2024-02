Mr. Šajtle aneb ostravský „Rosa“. Buchta: Vypadá to dobře. Chce ven

Vaši „šajtli“ jste piloval odmalička?

„Snažil jsem se ji zkoušet docela často. Už v mládeži jsem měl tohle zakončení rád, ale v zápasech nebyla úplně příležitost šajtli použít. Napadlo mě to až proti Hradci. Rozhodl jsem se, že to vyzkouším. V tréninku se mi to totiž dařilo. Víc už si na to věřím. Všechno se musí pilovat. Člověk si pak na ten pohyb zvykne. Ale ne každý je tak ohebný, aby to zvládl. Nemusí být všem příjemné takto zakončovat. Zatím to dělám jen pravou nohou, levou jsem to ještě nezkoušel.“

V čem spočívá výhoda tohoto kopu?

„Soupeř a hlavně brankář neočekávají tento způsob střely nebo nahrávky. Dělá se v podstatě v mezikroku. Šajtle ušetří čas a je nečekaná. Když chcete zakončit druhou, levou nohou, musí tam ještě krok navíc. Většinou střílím na zadní tyč, ale jde to i na přední. Záleží na postavení brankáře.“