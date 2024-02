Kuchta o Belmondu: Jsi idiot, řekl jsem si. S některými ve Slavii to dál nešlo

PŘÍMO Z MARBELLY | Neslo se haló, jež dlouho neutichalo. Pánové z prvního týmu Česka vyrazili dva dny před rozhodujícím mačem o postup na mistrovství Evropy s Moldavskem do víru Olomouce, do klubu Belmondo. Trio Jan Kuchta, Jakub Brabec, Vladimír Coufal bylo hned druhý den ráno vypoklonkováno z národního mužstva. „Je to obrovská chyba,“ přiznává Kuchta, útočník Sparty, který už situaci probral osobně s novým trenérem reprezentace Ivanem Haškem. Nyní (stejně jako další dva provinilci) čeká, zda ho kouč nevynechá v plánech pro červnové EURO v Německu.

Ve středu ráno v Marbelle zvládl herní trénink. Naskočil v týmu, který se hodně blížil možné základní sestavě Sparty pro velké zápasy. Klasicky se postavil do středu útoku, nalevo měl při zranění Lukáše Haraslína Veljka Birmančeviče, napravo vytáhlou albánskou posilu Indrita Tuciho.

Hra měla šťávu, bylo znát, že se vstup do jara blíží.

Náboj mělo i povídání, do nějž se Jan Kuchta pustil po obědě. Téma Belmondo, jednou otázkou i trochu odlehčené, nemohlo chybět. Útočník promluvil exkluzivně pro deník Sport vůbec poprvé od listopadového průšvihu. „Musím se k tomu postavit,“ zahlásil a pustil se do povídání.

Co jste si řekl, když jste si kauzu hodnotil pro sebe?

„Že jsem idiot.“

Kterou fanoušci dokázali odlehčit. Jak se vám poslouchá na Letné pokřik Kuchta Belmondo, Kuchta Belmondo?

„Snad se to objevilo poprvé při zápase s Betisem, kdy jsem nahrál na gól Lukášovi Haraslínovi. V tu chvíli jsem ani nepřemýšlel, že bych se třeba neměl radovat, když to zaznělo, byl jsem v tom flow, v zápase. To jsme prostě my Češi. Uděláme si srandu i z takových věcí. Občas proběhnou nějaké srandičky i v kabině. Tak to je.“

Vlastně každý se ptá, proč jste vlastně šli do toho klubu?

„To je složité. Je to o partě, o soudržnosti, proto nechci mluvit o podrobnostech, nechci mluvit o jiných, ale o sobě. Ale já už to vytěsňuju, jsou to dva měsíce, od té doby se odehrálo strašné množství zápasů. Hlavní bod je, že kluci zápas po dvou dnech zvládli, protože to bylo strašně důležité. Já jsem se po něm vyjádřil v prohlášení, vzal jsem tu odpovědnost na sebe.“

Po sobotní akci jste byli v neděli vyřazeni z reprezentace. Jak vám bylo?

„Nejhorší byla cesta z Olomouce, ale ani předtím to nebylo příjemné. Proběhla schůzka na hotelu, na které nám to oznámili. Já jsem ještě volal na Spartu, aby se to dozvěděli první, aby se to k nim nedostalo až z médií. Nejdřív jsem mluvil s Ondrou Kasíkem, pak s Tomášem Rosický. Musel jsem se k tomu takhle