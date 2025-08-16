Předplatné

ONLINE: Sunderland - West Ham 2:0. Diouf debutuje, nováček zvýšil po příchodu Součka

El Hadji Malick Diouf během své premiéry za West Ham proti Sunderlandu
El Hadji Malick Diouf během své premiéry za West Ham proti SunderlanduZdroj: ČTK / AP / Owen Humphreys
El Hadji Malick Diouf při své premiéře v Premier League
El Hadji Malick Diouf nastupuje v základu West Hamu už v prvním utkání sezony
Federico Chiesa rozhodl v nastavení
Antoine Semenyo snížil za Bounemouth
Fanoušci Liverpoolu vzdávají holt zesnulému Diogu Jotovi
Fotbalisté Liverpoolu vstupují do nové sezony Premier League s černou páskou na uctění památky Dioga Joty
Fanoušci Liverpoolu během úvodního utkání nové sezony Premier League
iSport.cz, ČTK
Anglie - Premier League
Čekání všech fotbalových fanoušků je u konce. Nová sezona Premier League začala! Po úvodním duelu, ve kterém úřadující šampion z Liverpoolu vyhrál 4:2 nad Bournemouthem je v sobotu na programu pět zápasů. V dresu West Hamu se poprvé po přestupu ze Slavie představuje El Hadji Malick Diouf na hřišti nováčka ze Sunderlandu. Na střídačce je naopak Tomáš Souček. Startuje i Tottenham s brankářem Antonínem Kinským. Večer se představuje Manchester City proti Wolverhamptonu. ONLINE přenosy utkání sledujte na iSportu.

Pocta Jotovi i zachránce Chiesa

Mistrovský Liverpool vstoupil do nové sezony anglické fotbalové ligy ubojovanou výhrou 4:2 nad Bournemouthem. Vítězný gól vstřelil až v 88. minutě střídající Federico Chiesa. Hosté předtím díky dvěma brankám Antoinea Semenya vyrovnali z 0:2 na 2:2.

Před výkopem si na Anfieldu připomněli památku dlouholeté liverpoolské opory Dioga Joty a jeho bratra Andrého Silvy, kteří v červenci tragicky zahynuli při autonehodě. Fanoušci během chvíle ticha drželi na dvou tribunách plakáty s iniciálami sourozenců a jejich čísly "DJ20" a "AS30" a hráči Liverpoolu stáli s rukama kolem ramen kolem středového kruhu. Fotbalisté obou mužstev nastoupili s černými páskami, které měl i domácí realizační tým v čele s trenérem Arne Slotem.

