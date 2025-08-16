ONLINE: Sunderland - West Ham 2:0. Diouf debutuje, nováček zvýšil po příchodu Součka
Čekání všech fotbalových fanoušků je u konce. Nová sezona Premier League začala! Po úvodním duelu, ve kterém úřadující šampion z Liverpoolu vyhrál 4:2 nad Bournemouthem je v sobotu na programu pět zápasů. V dresu West Hamu se poprvé po přestupu ze Slavie představuje El Hadji Malick Diouf na hřišti nováčka ze Sunderlandu. Na střídačce je naopak Tomáš Souček. Startuje i Tottenham s brankářem Antonínem Kinským. Večer se představuje Manchester City proti Wolverhamptonu. ONLINE přenosy utkání sledujte na iSportu.
Pocta Jotovi i zachránce Chiesa
Mistrovský Liverpool vstoupil do nové sezony anglické fotbalové ligy ubojovanou výhrou 4:2 nad Bournemouthem. Vítězný gól vstřelil až v 88. minutě střídající Federico Chiesa. Hosté předtím díky dvěma brankám Antoinea Semenya vyrovnali z 0:2 na 2:2.
Před výkopem si na Anfieldu připomněli památku dlouholeté liverpoolské opory Dioga Joty a jeho bratra Andrého Silvy, kteří v červenci tragicky zahynuli při autonehodě. Fanoušci během chvíle ticha drželi na dvou tribunách plakáty s iniciálami sourozenců a jejich čísly "DJ20" a "AS30" a hráči Liverpoolu stáli s rukama kolem ramen kolem středového kruhu. Fotbalisté obou mužstev nastoupili s černými páskami, které měl i domácí realizační tým v čele s trenérem Arne Slotem.
Premier League 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Liverpool
|1
|1
|0
|0
|4:2
|3
|2
Newcastle
|1
|0
|1
|0
|0:0
|1
|2
Aston Villa
|1
|0
|1
|0
|0:0
|1
|4
West Ham
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|4
Everton
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|4
Fulham
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|4
Leeds
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|4
Arsenal
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|4
Manchester Utd.
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|4
Brentford
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|4
Nottingham Forest
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|4
Crystal Palace
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|4
Chelsea
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|4
Manchester City
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|4
Wolves
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|4
Burnley
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|4
Tottenham
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|4
Sunderland
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|4
Brighton
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|20
Bournemouth
|1
|0
|0
|1
|2:4
|0
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Sestup