Sparta vs. Skandinávie 3:0. Priske se usmíval, ale vystrašil ho Panák

Malmö šlo na začátku zápasu se Spartou do vedení, ale Ladislav Krejčí rychle vyrovnal • Pavel Mazáč / Sport

PŘÍMO Z MARBELLY | Španělský kemp je uzavřen. Sparta se nachystala na jarní obhajobu titulu a střet s Galatasaray Istanbul v Evropské lize. V Marbelle zapsala ve čtvrtek odpoledne i třetí výhru, v poměrně ostrém střetu zdolala Malmö 2:1 - přestože prohrávala. „Jsem spokojený, jak to tady běželo,“ pronesl kouč Brian Priske. Dvě záležitosti ho však dozajista minimálně zneklidňují.

Sluníčko, palmy, jezírko s vodotryskem, kurt na padel, v poslední době moderní hru. Tribunka s bílými sedačkami, na něž usedli třeba bývalí reprezentanti Václav Svěrkoš s Tomášem Ujfalušim. Perfektní plac.

Třetí zápas absolvovala Sparta ve třetím prostředí, tentokrát v Marbella football center. Vloni tady padla s rakouským hegemonem ze Salcburku, tentokrát porazila švédského šampiona.

„Jsem rád, že až pojedu zpátky do Skandinávide, bude se vědět, že jsme porazili dánského, norského i švédského mistra,“ usmíval se Priske. Sparta v přípravě udolala před Malmö Kodaň a Bodö/Glimt, mezitím zvládla také souboj s maďarským Puskás Akadémia. Inkasovala jen jednou, skórovala osmkrát.

Letenští se tedy potkali s výraznou kvalitou. „No, někdy by bylo fajn trošku spočinout,“ usmíval se kapitán Ladislav Krejčí, proti Malmö autor obou branek (prosadil se po rohovém kopu nohou a ve druhém poločase proměnil penaltu). „Ne, takové soupeře musíme potkávat, abychom mohli ty další, ještě lepší, porážet v Evropě. Je to super, čas odpočinout budeme mít teď,“ doplnil.

Ano, Sparta v pátek po poledni odlétá, další utkání hraje příští sobotu v Kariné, kde vstoupí do ligového jara. Uvidí se, zda u toho budou dva důležití muži sestavy.

Lukáš Haraslín ve Španělsku do zápasů nenaskočil, trénoval individuálně, protože si na začátku při tréninku poranil kotník. Není však příliš pravděpodobné, že Haraslín bude nachystán na Karvinou, realizační tým se bude spíše upínat k prvním zápasu s Galatasaray, který se hraje ve čtvrtek 15. února.

Druhým otazníkem může být Filip Panák. Proti Malmö naskočil od začátku, ale už v 35. minutě musel vystřídat. Chvíli předtím se dostal do střetu s útočníkem soupeře, do nějž se navíc přimotal Angelo Preciado. Panák zůstal na zemi, poté ještě chvíli zkoušel pokračovat, ale nakonec musel z placu.

Hráč ihned odjel na hotel, nezůstal ani do konce utkání. „Stalo se mu něco se zády. Doufám, že to bude jen naražení,“ vykládal Priske.

To by se Spartě hodilo, oba borci jednoznačně patří do ideální jedenáctky.