Krejčí srazil Malmö: Když chce Kuchta hrát tvrdě, musí i přijmout

PŘÍMO Z MARBELLY | Připomněl svůj faktor X. Kapitán Ladislav Krejčí, ač stoper, rozhodl generálku na ligu proti Malmö dvěma zásahy. Klasika, Sparta už to zná. Zadák se prosadil po rohovém kopu a také z penalty. Letenští vítězstvím 2:1 v tuhém zápase završili soustředění v Marbelle. V pátek odlétají ze Španělska, domů, za osm dnů poté vstoupí do ligy duelem v Karviné.

Byl to docela ostrý zápas, že? Třeba Jan Kuchta dost schytal.

„Když chce hrát tvrdě, tak musí i přijmout. (směje se)“

Každopádně bylo Malmö silné. Je dobře, že jste měli v přípravě takové protivníky?

„No, někdy by bylo fajn trošku spočinout. Ne, takové soupeře musíme potkávat, abychom mohli ty další, ještě lepší, porážet v Evropě. Je to jen odraz toho, že to myslíme vážně. Čas odpočinout budeme mít teď.“

V čem vás soupeř prověřil?

„Byl to zajímavý zápas. Jsme rádi, že jsme ho odehráli, protože takový styl jsme ještě nepotkali. Šlo o napadání, postavení u jejich rozehrávky, rotace křídel nebo jejich desítky, která nám dělala problémy při přebírání. Systémové věci byly jiné. Museli jsme zkoušet, abychom je dokázali nějak překonat. Vypořádali jsme se s tím tak, že jsme trošku změnili celou organizaci hry.“

To se může hodit.

„Pro nás je to dobré, protože budeme muset reagovat na různé situace v průběhu přeskakování mezi českou a Evropskou ligou, proto zkoušíme více scénářů. Druhá půle byla z naší strany lepší, co se týče defenzivy. Dobře jsme vystupovali, dokázali jsme je dostat do nepříjemných situací, aby ztráceli balony, abychom měli nějaké šance.“

Zranil se Filip Panák. Viděl jste tu nepříjemnou akci?

„Spadl v souboji, ale nevím přesně, co se stalo. Hlavně, aby byl co nejdřív pořádku.“

Střídal jej mladý Dalibor Večerka. Udělal na vás dojem?

„Vlastně všichno noví kluci, kteří tady byli. Jsou talentovaní, vnímaví, v takovém nastavení, že si zaslouží posunutí na tenhle kemp. Doufám, že dají co nejvíce na pokyny trenérů, které jim pomůžou.“