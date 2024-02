Tykač má se Slavií zelenou. Majitel jako největší posila, návrat o sedm let

Svazek s čínskou státní firmou CITIC Group je již pouhou vzpomínkou. Od prosince je majitelem Slavie miliardář Pavel Tykač, čemuž definitivně dal v úterý zelenou také Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. „Největší posila za poslední roky,“ vydechne Jindřich Trpišovský. Se čtvrtým nejbohatším Čechem v zádech pojali sešívaní zimní přestupové okno honosně. Do posil investovali čtvrt miliardy korun, do ligy vrátili za sto milionů korun Davida Zimu, což z něj udělalo nejdražší nákup v historii FORTUNA:LIGY. Hon na Spartu právě začal.

Čtyři posily plus talentovaný Štěpán Chaloupek, který do Slavie zamíří v létě z Teplic. Tykač hned v prvním přestupovém okně splnil slib, který dal Jaroslavu Tvrdíkovi. „Chci vytvořit současnému vedení a realizačnímu týmu takové podmínky, aby mohli ještě lépe zúročit své zkušenosti a schopnosti. Nechám na nich, s jakými návrhy posil přijdou. Klub mým vstupem získává finanční stabilitu,“ pravil v prosinci rozhovoru pro Seznam Zprávy.

Výstup ze zimního období je zhruba takový: nebýt Tykače, nepřišel by David Zima. Nebýt Tykače, Slavia by si pořídila pouze jednoho z dvojice El Hadji Malick Diouf – Ondřej Zmrzlý. Nebýt Tykače, klub by zřejmě prodal Igoha Ogbua, možná i Davida Douděru, na kterého přišla nabídka v hodnotě 4,5 milionu eur…

Tykač od základu změnil uvažování Slavie, konkrétně realizačního týmu. Trpišovský a spol. už nemusí mít strach, že v každém transferovém okně přijdou o hráče základní sestavy. Nyní se tak stane pouze v případě mimořádné nabídky. Slavia se vrací do období vlastnictví CEFC, kdy skoro žádná investice nebyla problémem. Na veškerá přání a požadavky se peníze našly. Bíločervení se – s trochou nadsázky – vrací v čase o sedm let.

„Slavii nemohlo potkat nic lepšího. Přišel majitel, který je silný, je Čech a je slávista, to je ta největší posila, co klub za poslední roky získal. Vlastník je nejdůležitější člověk v klubu, udává jeho směr,“ přemýšlí Trpišovský v rozhovoru, který poskytl klubovému webu.

Deník Sport se v minulých dnech snažil zjistit, zda Pavel Tykač významněji promlouvá do běžného chodu klubu. Odpověď zní: na dennodenní bázi nikoliv. U strategických rozhodnutí však uplatňuje sílu majitele. Pojďme si to názorně dokumentovat na příchodu Davida Zimy. Ve Slavii se už před koncem podzimu významně debatovalo o návratu jednoho z hráčů působících v zahraničí, kteří jsou významně spjatí s klubem. Peter Olayinka padl, Ondřej Lingr se rozhodl zůstat ve Feyenoordu, pozornost se tak stočila na Davida Zimu. Napříč kancelářemi v Edenu se vedly široké debaty. Realizační tým měl o smysluplnosti návratu reprezentanta zcela jasno, sportovní úsek méně a někteří členové vedení byli dokonce spíše proti.

Jaroslav Tvrdík, jak většinou bývá jeho zvykem, dal na instinkt a přání Trpišovského. Celou záležitost v souvislostech odprezentoval Tykačovi, který dal transferu za sto milionů zelenou.

Takhle nyní Slavia funguje. Trpišovský trénuje, Tvrdík řídí a… miliardář platí. Čistě procesně se tedy nic nezměnilo, uvažování však logicky zásadně ano.

„Vrátili jsme se do doby, kdy jsem přicházel do Slavie, kdy byl sport na prvním místě a budoval se tým tak, aby se dostal do Ligy mistrů. Hráči tu ambici klubu cítili a zůstali tady třeba trochu déle, jako Tomáš Souček. V poslední době to bylo složité, logicky se myslelo na ekonomickou stabilitu klubu, která ovlivňovala mnoho rozhodnutí. Změna nám dodá jistotu. Máme teď možnost konkurovat největšímu rivalovi,“ spokojeně praví Trpišovský.

S Tykačem zatím hovořil jen minimálně, nikterak obsáhle. Na větší debaty jistě dojde až v průběhu sezony. I proto, že nový majitel žije v zahraničí, v neděli se neukázal na generálce se Zlatými Moravcemi. To však nutně neznamená, že nenasává informace aspoň na dálku, zprostředkovaně. Kupříkladu z analytického oddělení si žádá reporty o hráčích, konkrétní data. Chce být v obraze, mít přehled.