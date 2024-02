Kušej o EURO i odchodu z Boleslavi, řešil bundesligu: Neženu se za penězi

Je jiný. Nečeský, jak říká těmto hráčům slávistický trenér Jindřich Trpišovský. Proto chtěl Vasila Kušeje získat během podzimu do svého týmu. Stejně jako kouč nizozemského Utrechtu. Na oba transfery byl lehkonohý křídelník v hlavě nachystaný, místo odchodu však podepsal nový dlouhodobý kontrakt s Mladou Boleslaví. Nedávné bundesligové nabídce navzdory. Jak je možné, že odolal? Věří, že pojede na EURO? O tom všem otevřeně vypráví pro Sport Magazín +PLUS.

Pojďme k hlavní události této sezony. Je EURO v Německu pro vás velké téma?

„Seniorské EURO je můj dětský sen, vrchol všeho. Teď je to pro mě asi ta největší motivace. Chtěl bych se na něj dostat.“

K tomu potřebujete být produktivní. Prostě mít čísla. Vnímáte to?

„Nepřemýšlím o tom ve smyslu, že bych najednou měl kopat každou penaltu. Nechám to těm, kteří si na to budou věřit. Když někdo bude chtít, ať si ji klidně vezme. Ale pokud bude potřeba, samozřejmě kopat půjdu. Jako útočník chci dávat góly, nahrávat na ně. Čísla jsou zásadní, ale je potřeba mít formu a být prospěšný pro tým. Když budu chodit do hry na dvacet minut a dávat góly, taky to trenéra úplně nepřesvědčí. Musím podávat stabilní výkony.“

Turnaj hostí Německo. Vy jste dlouho působil v Dynamu Drážďany. Je to pro vás o to lákavější se na velké akci ukázat?

„Německou ligu samozřejmě vnímám, Drážďany sleduju pravidelně doteď. Mám nastavené upozornění, kdy hrají. Rád na ně koukám, mají skvělé fanoušky. Viděli jste, kolik jich přijelo na generálku na Slavii. Oni jsou blázni. Na každý domácí zápas chodí třicet tisíc lidí. Na třetí ligu! To je šílené, neskutečné. Tajně doufám, že se někdy stane i v Čechách, že bude mít víc týmů tolik fanoušků jako například Sparta nebo Slavia a zájem o fotbal bude větší. Ale nevím, jestli je to možné.“

Nechystáte se podívat na nějaké utkání bývalého klubu?

„Měl jsem tam jet, měl jsem domluvené V.I.P. lístky. Ale spletl jsem si datum a zrovna ve stejnou dobu jsme hráli i my. Takže to nevyšlo. Pokud bude čas, chystám se na jaře. Německo je mi blízké, umím dobře řeč. Zrovna nedávno se řešila nabídka z první bundesligy, ale