Zbraně „S“ v boji o titul: TOP defenziva a mašiny vs. udržené opory i šibování

Video se připravuje ... Jeden baží po obhajobě, ten druhý se nechce potřetí v řadě zastavit těsně pod vrcholem. Sparta se Slavií sešlápnou plyn až k podlaze a vyrazí na souboj, který bude během jara hltat celá republika. Deník Sport se zamýšlí nad trumfy armád velitelů Briana Priskeho a Jindřicha Trpišovského. Nabízíme pět důvodů, proč by ke zlatému grálu měly doputovat. Po pětatřicátém kole však bude šílet štěstím jen jeden z nich…

Zbraň Slavie: Plán A, B i C Hrátky s herními systémy Trpišovského trenérský štáb miluje. Během devadesáti minut boje umí přepnout z jednoho režimu do druhého, klidně i do třetího. Záleží na vývoji utkání, na reakci soupeře, na hráčské typologii. V tomto zásadním aspektu je Slavia flexibilnější než její největší konkurent. Proti Jablonci zřejmě nastoupí v linii se třemi stopery. Že tak utkání i dokončí? Na to nesázejte! Jistá míra nečitelnosti bude pro sešívané zjevnou výhodou. Jindřich Trpišovský: „Chceme mít svůj styl, daný rukopis. A změny rozestavení? Jde jen o to zatlačit soupeře do defenzivní pozice a pak například zachytit brejk.“ Dvouciferný Kušej jako Stoch, přibrzděný Vlček. Co krasohráč Solbakken? Video se připravuje ...

Zbraň Slavie: Data říkají - defenziva je TOP Uchvátit mistrovský pohár bez skvělé obranné fáze nelze. Slavia ji na podzim měla. Pokročilá data vykazují Trpišovského jednotku jako nejlepší v lize. V metrice očekávaných obdržených gólů dosáhla čísla 16,67, což je s přehledem nejméně v soutěži. Soupeřům povolila jen 140 střeleckých pokusů, třeba Sparta o čtyřiačtyřicet víc (184). Čísla zároveň ukazují, že slávisté se umí chovat v obranných soubojích. Během podzimu měli úspěšnost 64,2 procent, což je o desetinu méně než nejlepší Slovácko, ale zároveň téměř o tři procentní body víc než Letenští. S příchodem Davida Zimy se předpokládá, že číslo ještě vzroste. 140 - Jen tolik střel povolila soupeřům během podzimu. V průměru 7,7 pokusů na zápas. Rekordní posila Zima: O částce nepřemýšlím, pro Slavii udělám všechno Video se připravuje ...

Zbraň Slavie: Mašiny J - CH Jsou otravní, dotěrní, pořád v pohybu. Když skončí zápas, oddechnete si, že proti nim nastoupíte až za půl roku. A co je nejlepší, jsou góloví. Klasičtí zabijáci s nezpochybnitelnou přidanou hodnotou. Ano, řeč je o Václavu Jurečkovi a Mojmíru Chytilovi. Od příchodu do Edenu, v zimě 2017, nedržel Trpišovský takovou kvalitu v útočné formaci. Oba jsou reprezentanti, adepti na EURO 2024. Během podzimu společně nasázeli třináct branek a dalších pět nachystali. A to ještě Jurečka v první polovině ve spoustě loženek selhal… Pokud někdo vystřílí Slavii titul, budou to oni. 13 - Václav Jurečka se na podzim trefil osmkrát, Mojmír Chytil pětkrát. SESTŘIH: Slavia - Zlaté Moravce 4:1. Rozhodnuto v generálce bylo už po půlhodině Video se připravuje ...

Zbraň Slavie: Reprezentace v brance V zimním přestupovém okně si Slavia pořídila exkluzivní posilu – Jindřicha Staňka z Plzně za dva miliony eur. V původním plánu bylo: jedničkou bude pro ligu, konkurent Aleš Mandous bude bránu zamykat v Evropské lize a domácím poháru. Jenže svalové zranění Staňka v přípravném pobytu v Portugalsku představy roztrhalo. Do zápasů se vrátí nejdříve na přelomu února a března. Tedy v době, kdy se v lize začnou utahovat šrouby. Na klíčovou fázi sezony bude mít Slavia luxusně obsazenou pozici v brance. To vždycky chcete. Jindřich Trpišovský: „U Jindřicha Staňka je obrovská trhlina ve svalu, tam to bude alespoň pět nebo šest týdnů.“ Staněk proti předsudkům: buldok s nákopem, kterého se útočníci bojí Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Odemknout video

Zbraň Slavie: Lehčí rozjezd Ušetřit síly, moc se nevydat a v klídku vklouznout do jarní části. O to půjde Slavii především. V prvních kolech potká mužstva ze spodních pater tabulky – Jablonec, Zlín, Karviná a Pardubice. Teprve pak ji čeká dvojzápas se Spartou (pohár, liga). Až poté nastoupí k osmifinále Evropské ligy. S jednou vloženou středou (Zlín) to není úplně pozvolný start, ale kvapíkový zrovna také ne. To Sparta začne mnohem víc zhurta. V lize potká Karvinou, Liberec a Slovácko, mezi tím se dvakrát střetne s tureckým Galatasaray v prvním kole vyřazovací fáze Evropské ligy. 4 - Před prvním derby se Spartou, tím pohárovým, odehraje Slavia čtyři ligové zápasy s celky ze spodní poloviny tabulky. Tvrdíkův top trolling. Nová éra? Pořád je ve Slavii muž číslo jedna Video se připravuje ...

Zbraň Sparty: Trojzubec střelců O dvanáct gólů více nasázela Sparta na podzim oproti rivalovi z Edenu. Může za to především trio útočníků - Lukáš Haraslín, Jan Kuchta a Veljko Birmančevič zapsali celkem dvacet branek, a to ani jeden neodkopal všechna utkání. Nejlepší kanonýr Haraslín chyběl dokonce čtyřikrát. Navíc je tu předpoklad, že se ofenzivně ještě více rozjede kapitán Ladislav Krejčí. V první půlce sezony se trefil čtyřikrát, jenže absolvoval jen dvanáct utkání. Jde o tak trochu spící zbraň. 47 - Tolik gólů nastřílela Sparta na podzim. V lize je nejlepší, druhá Plzeň skórovala 45krát. Zůstane Birmančevič ve Spartě? Když bude Liga mistrů... Video se připravuje ...

Zbraň Sparty: Domácí derby Vzpomeňte na minulou sezonu, jak ovlivnilo boj o titul postavení mužstev po základní části. Její vítěz se totiž v nadstavbě doma utká s druhým i třetím celkem tabulky. Vloni této výhody Sparta využila, došla k titulu. Nyní jí k první pozici může pomoci náskok (pět bodů, ale Slavia má duel ve Zlíně k dobru), ale také fakt, že derby s hlavním rivalem hraje doma, kde ovládla na podzim všech deset utkání. Velký střet je na programu poměrně záhy, 3. března. 30 - Sparta zvítězila doma ve všech deseti utkáních, zapsala plný počet bodů. Rosický coby GM pro Evropu? Má v sobě zápal dokázat hodně i na tomto poli Video se připravuje ...

Zbraň Sparty: Udržené opory Jan Kuchta se netají tím, že Sparta pro něj není konečná stanice, Ladislav Krejčí jednoznačně baží po velkém přestupu. Martin Vitík jakbysmet. To jsou tři borci nejvíce na ráně, ale titul a úspěch v Evropě upozorňuje také na další sparťany - viz. Lukáš Haraslín. Přes zájem (konkrétní nabídky přišly na Kuchtu s Krejčím), půjde mužstvo z Letné do jara se všemi oporami z podzimu. Nikdo neodešel, změny se dají očekávat až v létě po mistrovství Evropy. Jan Kuchta: „Teď na to není dobrý čas, dohodli jsme se, že počkáme do léta, uvidíme, co se bude dít. Cítím, že mám ve Spartě ještě rozdělanou práci.“ To nejcennější, co Sparta má: kdo sleduje univerzálního vojáka Vitíka? Video se připravuje ...

Zbraň Sparty: Na start v tempu Sparta jde do úvodních našlapaných týdnů vyzkoušenější, příprava ji více otestovala i dostala do tempa. Potkala totiž mnohem zvučnější soupeře, poradila si například se třemi mistry ze Skandinávie, Kodaní (osmifinalista Ligy mistrů), Bodö/Glimt i Malmö. Slavia měl v Portugalsku lehčí soky, nejzvučnější byl bezesporu AIK Stockholm, jedenáctý tým švédské ligy. Generálka se Zlatými Moravcemi byla bezesporu bohulibou záležitostí (naprosto bez ironie), ale pro mužstvo nešlo o dostatečnou zkoušku. Brian Priske: „Až se budu vracet do Skandinávie, budu moci říkat, že jsme porazili mistry Švédska, Norska i Dánska.“ Krejčí dal Malmö dva góly: Zkoušíme více scénářů. Když chce Kuchta hrát tvrdě... Video se připravuje ...