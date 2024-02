Kozel hledá posilu: Jde o zahraniční hráče. Potěšil Penner i Nizozemec

Slovan Liberec se v tichosti probojoval do skupiny o titul. Stačila mu k tomu ztráta Baníku a výhra 2:0 nad Sigmou Olomouc. Herní i výsledkový progres kouče Luboše Kozla těší, stejně jako sázka na hráče s povedenou přípravou – Nicolase Pennera a Olafa Koka. Stále mu ale chybí náhrada za Lukáše Červa. „Pracujeme na příchodech. Jde převážně o zahraniční hráče,“ řekl po úspěšném vstupu do jarní části FORTUNA:LIGY.

Výhra i výkon na úvod ligového jara potěší, že?

„Jsem spokojený. První půle byla oťukávací, byli jsme lepší, ale chyběl nám klid ve finální fázi. Na vlastní půli klid máme, i když chodíme často do risku. Povedlo se nám jít do vedení díky krásnému gólu. S kvalitou soupeře se dalo počítat, že si Sigma něco vytvoří, při jejich jediné šanci nás ale podržel Bačkovský, když vychytal Juliše.“

Zápas rozhodl Nicolas Penner, který podzim strávil buď na lavičce, nebo v B týmu. Jak byste shrnul jeho uplynulý půlrok?

„Přicházel v létě a neměl špatnou přípravu, byl na hraně základní sestavy. Ale když jsme ho dali ze střídačky do zápasu, téměř vždy jsme dostali do pěti minut gól. A on u toho nějakým způsobem byl. To ho poznamenalo a nás trenéry to taky ovlivnilo. Vím, jaké má přednosti, převážně rychlostní a střelecké. V zimě jsme ho začali dávat na wingbeka, je to podobný případ jako Ghali. A v této přípravě byl jedním z našich nejlepších hráčů a proti Sigmě to potvrdil.“

Liberec - Olomouc: Krásný moment! Proti skvělé střele Pennera neměl Macík šanci, 1:0! Video se připravuje ...

Z béčka jste si vytáhl i Nizozemce Olafa Koka, který hrál v základní sestavě na křídle. Čím vás zaujal?

„Platí o něm to samé jako o Nicolasovi, hodně si o to řekl v přípravě a dnes se nám ta důvěra vyplatila. Zalíbil se nám svou pracovitostí a vyspělou soubojovou technikou. Není problém mu dát míč, aby ho udržel a sklepnul, a to jsme proti Sigmě potřebovali. Doteď hrál jenom ČFL a především v první půli hrál velmi dobře.“

Dá se s trochou nadsázky říct, že nepotřebujete hledat posily, když je pravděpodobně máte ve svém B týmu?

(směje se) „I tak si myslím, že tu posilu potřebujeme. Na některých postech hráče zkrátka nemáme. Ve středu pole máme po odchodu Červa jen Žambůrka, Varfolomeeva a Doumbiu. Dva z nich jsou v ohrožení žlutých karet. Kdyby vypadli, další možnosti tam nejsou.“

Hledá tedy Liberec aktivně středního záložníka?

„Pracujeme na příchodu některých hráčů. Není to na hostování z top trojky, tam moc možností není. Jde především o zahraniční hráče.“

Chyběl vám Christian Frýdek, jaký je zdravotní stav?

„Má něco s kolenem, teď do něj dostal injekci. Další dostává příští týden. Týden potom by snad mohl začít s tréninkem. Pokud to pomůže, v horizontu tří až čtyř týdnů bude k dispozici.“