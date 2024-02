Naštvaný Kotal po kolapsu Hradce: Vzduch vám gól nedá, volný hráč ano

Vypadáte naštvaně. Je to tak?

„Samozřejmě, těžko, těžko se mi zápas hodnotí.“

Proč?

„Protože jsme ho za stavu 2:0 v náš prospěch už měli zvládnout. Jenže přišla triviální ztráta míče, pak prohraný souboj… Druhý gól navíc přišel po autovém vhazování soupeře.“

Po standardní situaci by se to nemělo stát, že?

„To znamená, že přece v pokutovém území mají všichni své hráče, ale najednou tam hned tři vybíhají. Shejbal tam zůstane úplně sám na penaltě, to jsou pro mě nepochopitelné věci. Kdybychom si to neříkali… V pokutovém území bráníte hráče, ne vzduch, vzduch vám gól nedá, dá vám ho volný hráč. Strašně mě to štve. Kdybychom o tom nemluvili opakovaně, s Ostravou to bylo stejné. Škoda mluvit.“

Můžete to ještě trochu více rozvést? V čem byly konkrétní chyby?

„Jak to mám rozvést? Na hřišti jsou hráči. Jestli byli uspokojení? To nedokážu říct. Všichni mají nějaké úkoly, notabene při standardní situaci. Při autu má každý svého hráče a najednou je tam Shejbal úplně sám na penaltě. Je to obrovská nezodpovědnost, jinak si to nedokážu vysvětlit.“

Přitom v generálce na jaro jste porazili supersilný Šachtar Doněck po velmi dobrém taktickém výkonu. Proč ho hráči nezopakovali?

„To se musíte zeptat jich. Když vidím ty chyby, tak se tomu směju, protože to je tak naivní. Takhle si zničit vyhrané utkání. Doufejme, že to bude pro kluky škola, že si to uvědomí. Podívejte se na video, ten druhý gól je krásný příklad. Je to úplně strašný.“

Hradec Králové – Bohemians: Jan Shejbal hrdinou hostů, vyrovnal na 2:2 Video se připravuje ...

Nyní vás čeká výjezd do Olomouce. Nic lehkého.

„Musíme ty body nahnat jinde. Ale jak říkám, je tady obrovská nespokojenost se závěrem utkání, protože takhle ztratit dva body je obrovská škoda.“