Spokojený Kalvach po výhře: Šli jsme si za tím. Konkurenci ve středu vítá

Lídr Kalvach měl tušení, že by z nastřeleného centru mohlo něco být. „Hned to vypadalo zajímavě,“ vybavil si rozhodující moment. „Pak už šlo jen o to, jestli to Choras (Tomáš Chorý) tečuje anebo zmátne gólmana. Super balon od Kadiče,“ pochválil šťastného střelce, který trefou v 92. minutě ztrestal svůj bývalý klub.

Borci Viktorie dorazili přes celou republiku, aby si spravili chuť po remíze s Mladou Boleslaví. To se povedlo, hlavně ve druhé půli do toho šlapali a měli víc nebezpečných akcí než snaživý protivník. „Celý zápas jsme si za tím šli. Byl to od nás poctivý výkon. Byly tam pasáže, kdy jsme měli navrch. Šlo jenom o to, abychom vydrželi. Naštěstí to tam padlo,“ oddechl si Kalvach před kabinou.

Z domácích, kteří hodlali napravit blamáž z Českých Budějovic, měli Západočeši respekt. „Baník je doma vždycky silný. Věděli jsme, co nás tady čeká,“ poznamenala opora vítězů, které v zimě přibyla konkurence.

Osmadvacetiletý Kalvach však zůstává i po příchodech Matěje Valenty a Lukáše Červa ze Slavie v sestavě nepostradatelnou oporou. „Kvalita se zvýšila, což je jenom dobře,“ konstatoval. Rozšíření kádru vítá. „Čekají nás teď anglické týdny a doufám, že jich bude co nejvíce. Můžeme rozložit síly, které budou potřeba. Já vždycky říkám, že jsem připravený a chci hrát co nejvíc. Ale třeba si taky budu muset někdy odpočinout. Je dobře, že máme zastoupení,“ dodal.

