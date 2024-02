Novák po letech na levém beku. I se zlomenou rukou aktivní, ale zklamaný

Jedna výhra z posledních devíti ligových zápasů – a na Hané už se začíná spekulovat o budoucnosti Václava Jílka. Když trenér dostal na tiskovce dotaz, proč Sigmu na jejím hřišti Hradec Králové většinu času přehrával, označil naštvaný kouč otázku za pichlavou. Jeho tým nakonec s „votroky“ remizoval 0:0. Nervozita stoupá, fotbalisté Olomouce ještě na jaře nevstřelili ani gól, navíc jim to evidentně neběhá, což jde jednoznačně za realizačním týmem. Východočeši se – možná překvapivě, ale objektivně – prezentovali atraktivněji.

Když v poločase nahradil brankáře Matúše Macíka mladší kolega Tadeáš Stoppen, kdekoho napadlo, zda střídání kouči Václavu Jílkovi stejně jako v prosinci proti Plzni nenařídil sportovní manažer Ladislav Minář.

Ne, tentokrát nezasáhla vyšší moc. Slovák odjel v pauze do nemocnice s podezřením na otřes mozku, které se během nočního pozorování naštěstí nepotvrdilo.

Bohužel pro Sigmu to z její strany byla nejzajímavější událost zápasu, protože kromě tyčky nastřelené Filipem Novákem toho dva a půl tisíce diváků na tribunách moc nevidělo.

U zkušeného zadáka se zastavme. Ve třiatřiceti už je Novák spíš stoperem, ale když dostal za úkol v klasické obranné čtyřce strážit levou stranu, protože výkon Jiřího Slámy v Liberci se trenérům nelíbil, ožil.

„To se nezapomíná,“ usmál se někdejší reprezentant, jenž býval na kraji hřiště vždycky produktivní. V Česku, Dánsku i Turecku střílel góly, nahrával na ně, vytvářel šance dlouhými auty.

Na ty teď musí Hanáci zapomenout, Novák nastoupil se zlomenou rukou. Zranění si odnesl z generálky, vynechal úvodní duel se Slovanem. O to víc byl vidět proti Hradci Králové.

„Je problém, když levý obránce patři k nejnebezpečnějším hráčům týmu,“ glosoval trefně Jílek. „Roli zvládl, má dostatek zkušeností, přehledu, klidu. Ten nám teď chybí. Pro Filipa je to běžecky náročnější pozice, ale technickou kvalitou je schopen tam dostávat míče,“ chválil.

Dostal ho skoro i do branky po parádním pasu Jana Vodháněla. Novák si zpracoval balon, mezi nohama prostřelil Adama Zadražila, ale trefil tyč. „Měl jsem to dát spíš do prázdné Juldovi,“ litoval zpětně.

Konstrukci rozezvonili i hosté, konkrétně nejlepší hráč utkání Daniel Vašulín. „Hráli jsme se Sigmou na Maltě, viděl jsem i její poslední utkání. Jsou silní v poli, ale mají trošku problémy v koncovce. Chtěli jsme být aktivní, nedovolili jsme jim šance, drželi jsme krátké hřiště. Dařilo se. Bylo na nás vidět, že jsme si přijeli pro tři body. Žádný zanďour,“ popisoval kouč Václav Kotal.

Útočníka, jako je Vašulín, by Hanáci potřebovali. Od dob Tomáše Chorého je Jílkův způsob hry dost nakloněn urostlému hroťákovi s dovedností zakrýt míče. Pokračoval v tom Jakub Řezníček, posledním byl Mojmír Chytil, Lukáš Juliš je úplně jiný typ. A když mu to zrovna nepálí, vzniká výsledkový i výkonnostní trabl. Momentálně navíc i kondiční, neboť Olomouckým to na začátku jara evidentně neběhá. Nepříjemné téma rezonuje na Andrově stadionu čím dál víc.

„Nevíme, čím to je,“ pokrčil rameny Novák. „Potřebujeme mezihru, ne furt jen nakopávat. Nesmíme se bát udělat chybu. To je ten rozdíl, který odlišuje dobré týmy od nadstandardních. Nebát se udělat chybu!“ nabádal před středeční dohrávkou v Teplicích, byť podle informací iSportu bylo taktickým záměrem domácích posílat pasy za vysoce postavenou obranu Hradce a trhat ji náběhy.

Kotala naopak potěšil ve východočeském dresu debutující Daniel Kaštánek a v lize vůbec poprvé nastoupivší Karel Spáčil. „Jsem spokojený, mladí odehráli výborný zápas. Akorát pořád všechny nabádám, že hrát budou jen ti, co střílí. Naše statistiky a čísla jsou bohužel nízké.“