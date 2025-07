Slovácko, návrat do minulosti. Kouč Kameník věří třicátníkům: Rozhoduje výkonnost

Proces omlazení fotbalového Slovácka se (opět) zasekl. Nový trenér Jan Kameník dal hned v prvním kole sezony zřetelně najevo, že se bude minimálně na startu svého angažmá opírat o vyzrálé borce. V prvním kole Chance Ligy proti Olomouci (0:1) bylo v základu šest hráčů starších třiceti let a jeden dokonce nad čtyřicet (Milan Petržela). Věkový průměr elitní jedenáctky? 30,9 let.

Připomnělo to závěr veleúspěšné éry Martina Svědíka, kdy v dresech 1.FC Slovácko makala na hřišti převaha třicátníků. Stejným směrem se vydal Jan Kameník, který vrátil do sestavy nejen 42letého Milana Petrželu, ale také uzdraveného Vlastimila Daníčka (34) či Petra Reinberka (36). „Snažili jsme se na hřiště dostat aktuálně to nejlepší. Vždycky záleží na výkonnosti a na tom, co hráč může týmu přinést,“ prohlásil Kameník.

Je evidentní, že mladý kouč chce mít na své straně kabinu. V minulé sezoně ji brzy ztratili Roman West i jeho nástupce Ondřej Smetana. Vzájemný nesoulad mezi hráči a trenéry vyústil v zimní odchod veterána Petržely na hostování do Viktorie Žižkov. Problémy byly i v realizačním týmu, který v průběhu ročníku po hádce se Smetanou náhle opustil asistent Tomáš Polách.

Třiačtyřicetiletý Kameník, jenž je mimochodem jen o rok starší než navrátilec Petržela, na to jde jinak. Radši trošku upozadí své ego, než aby riskoval, že nespokojení matadoři půjdou proti němu. V neděli vyslal většinu z nich do boje a ve finále navzdory porážce nemusel litovat.

Jeho soubor předvedl velmi dobrý výkon, po nepovedené přípravě (pět utkání bez výhry) až překvapivě zábavný. Od nejmladšího stopera Andreje Stojčevského (22) po křídelníka Petrželu, o dvě dekády staršího. „Byl tam velmi dobrý přístup, nasazení. Hráči do toho dali srdce, musím je pochválit,“ ocenil kouč, jenž přišel v létě z druholigového Vyškova. „Určitě jsme neměli prohrát, spolkli jsme hořkou pilulku,“ dodal.

Sázka na zkušenosti, ale...

Skutečnost, že napoprvé vsadil na rutinéry, prý nebyla programově daná. Kouč ujistil, že rozhodla výkonnost. I v případě brankářů, kde se na pozici jedničky vrátil Milan Heča (34). Jen na lavičku usedl Jiří Borek (22), který přitom odchytal slušně větší část jarní sezony. „Milan má momentálně naši plnou důvěru. Jeho zkušenost je přidaná hodnota,“ uvedl Kameník.

Postupně by přece jen mělo docházet k omlazování sestavy. Na pozici levého beka klub přivedl z lotyšské ligy Nizozemce s izraelským pasem Jonathana Muldera (23), který se bude po nezbytné aklimatizaci tlačit na Reinberkovo místo.

Palčivý post dosud nevyřešili Martin Koscelník, Daniel Kosek, Andrej Stojčevski, Jiří Hamza, ani Štěpán Beran. „Rambo (Reinberk) je hráč, který na hřiště pořád patří, a určitě s ním chceme pokračovat dál. Na té pozici klidně může hrát a příchodem Jonathana Muldera jsme ji dobře zdvojili,“ shrnul trenér po herně podařené premiéře.

Kdo dlouhodoběji sleduje práci kouče Kameníka, Bílkova asistenta u reprezentace do 21 let, má jasno, jakým stylem se bude jeho mužstvo prezentovat. Vše vychází od pečlivé obrany, promyšlených posunů v bloku, dodržování systému. Slovácko nejspíš nebude nikoho v lize drtit permanentním tlakem, držet míč po většinu času. Hodlá si počkat na šanci - a z brejku udeřit. Nebude moc gólů střílet a ani inkasovat. „V přípravě jsme se hodně zaměřili na defenzivu. Nechali jsme soupeře rozehrávat a z bloku jsme vycházeli do ofenzivy,“ popsal stoper Filip Vaško.

Celek z Uherského Hradiště, řazený mezi adepty na sestup, nicméně potřebuje začít rychle získávat body. Ideálně hned v sobotu v ostrém derby ve Zlíně. I tam Kameník nepochybně využije své třicátníky. Jen vzadu bude mladá stoperská dvojice. Vedle Stojčevského se usadil důrazný Vaško, jehož růst pozorně monitoruje tuzemská špička.

„Možná chtěli trenéři někoho přivést, aby se zvýšila konkurence,“ uvažoval slovenský obránce. „Je tu nový trenér i realizační tým. Vidím hodně věcí, které chci na sobě zlepšit a rád bych odehrál co nejvíc zápasů. Přál bych si, abychom měli lepší sezonu, než byla ta minulá,“ přidala loňská posila z Michalovců.

Podle informací Sportu není reálný návrat odchovance Ondřeje Kúdely, který po konci v Indonésii hledá klub poblíž Prahy. Slovácko je pro něj rezervní varianta. Stopeři tak podle všeho zůstanou nejmladšími členy elitní jedenáctky.