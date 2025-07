V tenise Sparta, ve fotbale Slavia. Bejlek drží palce i Houštecký: Oba jsme emotivní

„Táta byl vždycky spíš sparťan a já, abych jela do protivky, tak jsem slávistka,“ řekla Bejlek novinářům. „Fotbal mám moc ráda. Hrávala jsem ho jako malá a nějaký vztah k němu mám. Jsem ráda, že když mám problém, tak mi hodně pomáhá jejich asistent trenéra Zdeněk Houštecký,“ uvedla.

S Houšteckým se Bejlek seznámila přes svého trenéra Jakuba Kahouna. Po úspěšném vstupu do turnaje byla ráda, že ji dnes asistent slávistického trenéra Jindřicha Trpišovského mohl povzbuzovat pozitivně. „On je hodně emotivní a i já jsem vcelku dost emotivní, takže jsme si lidsky i sportovně hodně sedli. Trenér se s ním zná velmi dobře taky z fotbalu. Jsem za ty dva jenom ráda,“ uvedla Bejlek.

Případné narážky na to, že je jako slávistka hráčkou pražské Sparty, devatenáctiletá tenistka neřeší. „Já bych asi radši dávala tenis a fotbal od sebe. Jsem tenisová sparťanka a fotbalová slávistka. Že bych to ale hodně prožívala, to ne. Mám fotbal ráda jako sport a tenis taky jako sport, takže tak,“ podotkla 120. hráčka světa.

V dalším kole vyzve nasazenou osmičku

Duel proti 73. hráčce žebříčku Učidžimaové vyhrála za hodinu a 22 minut. Těšil ji úspěšný návrat po zranění levé nohy. „Rekonvalescence proběhla tentokrát rychle. Přemýšlela jsem už 14 dní zpátky, že bych jela na turnaj, ale pak jsme to odpískali, že by to nebylo nejrozumnější. Další týden jsem mohla jet také, ale řekli jsme si, že začneme trénovat na betonu a že když mám turnaj doma, že se na něj zkusíme co nejlépe připravit. Jsem za to ráda, že jsem udělala první kolo,“ řekla Bejlek.

Podporu domácího prostředí si užila. „Jsem typ hráčky, která má ráda lidi, ať už fandí se mnou, nebo proti mně. Tím, že tady fandí se mnou, jsem tu strašně moc ráda. Může přijít celá má rodina, kamarádi a mohu tady mít celý svůj tým. Je to super,“ uvedla Bejlek.

V přestávce mezi první a druhou sadou, kdy soupeřka opustila kurt, se snažila i rozptýlit. Na uvolnění si zazpívala. První dvě hry druhé sady sice ztratila, ale poté šesti vyhranými gamy v řadě duel dotáhla k vítězství. „Možná jsem trochu ztratila koncentraci, takže čekám monolog od trenéra, že to nemám dělat,“ řekla s úsměvem.

Dusno, které během utkání ve Stromovce panovalo, na ni vliv nemělo. „Samozřejmě se hůř dýchá, ale já jsem kondičně celkem dobře připravená. Spíše jsem se bála, abych zápas dohrála, protože ta předpověď nebyla dnes úplně nejkrásnější. Jsem ráda, že to mám za sebou.“

V dalším kole ji čeká nasazená osmička Alycia Parksová. S Američankou hrála zatím jednou, před dvěma lety ji porazila v kvalifikaci Australian Open 5:7, 6:4, 6:2. „Byl to zápas nahoru dolů. Buď jí to šlo do kurtu, nebo úplně přes plot. Bude to zápas hodně bez rytmu a jsem sama zvědavá, jak to bude vypadat,“ prohlásila Bejlek.