Expert Levý: Priskeho rukopis. Přehlížet jasné fauly? Nepochopitelné

Ukazuje se na úvod ligového jara dominance Sparty se Slavií?

„Potvrzují to, byť Plzeň uhrála ze dvou zápasů venku (Ostrava, Bohemians) šest bodů. Ale pořád si myslím, že boj o titul bude jenom o pražských klubech. Nevím, co by se muselo stát, aby se Plzeň do boje o titul dostala. Obě „S“ tolik ztrácet nebudou.“

Kdo z nich je aktuálně v lepším rozpoložení?

„Pro Slavii je důležité, že zvládla utkání v Karviné a uhrála nulu vzadu, to je pro ni hodně pozitivní. Zda jde o vzestupný trend, ukážou další zápasy, kde je prověří silnější protivníci, než byla Karviná. Ale musím říct, že v současné době je herní projev Sparty momentálně lepší. O třetí, čtvrté místo si rozdají Plzeň se Slováckem.“