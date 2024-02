Frťala po výhře Teplic chválil mladíky i Ludhu, o šestce nechce slyšet

Do branky jste musel proti Sigmě nasadit novou posilu Richarda Ludhu. Jak se vám líbil jeho výkon?

„Ve dvou klíčových momentech nás podržel. Není jednoduché se v novém týmu prezentovat takovým výkonem. Zcela výjimečně jsem jeho výkon vyzdvihl před celou kabinou. Jedno vítězství nedělá žádnou úspěšnou kariéru, ale Richard je dobře nastavený.“

Máte za sebou skvělý start do jara. Jak s ním jste spokojený?

„Všichni musíme být spokojení. Byli jsme si vědomi, že z pěti kol hrajeme čtyři doma, dvě už jsme zvládli. Jsme efektivní, proměňujeme šance. Důvodem dobrého vstupu do jara je i přístup všech hráčů, co se týče nasazení, agresivity a uvědomění si toho, že mají velkou šanci se každým svým výkonem nějak prezentovat. Ví, že tu nejsou jen tak pro nic za nic.“

Mladíci Labík a Kričfaluši šli rovnou do základní sestavy a to, že ligu ještě pořádně nehráli, na nich vidět není...

„Lába přišel skvěle fyzicky připravený, je aktivní v útočné fázi a dává kvalitní centry do vápna. Ale sám ví, že je co zlepšovat. Ondra dal do naší hry konstruktivní rozehrávku a je silný v soubojích. Jeho výkony jsou standardní. Přinesl do kabiny pozitivní energii. Jsme s nimi zatím hodně spokojení.“

Jak vnímáte právě posun v postupném útoku?

„Byli jsme si vědomi toho, že naše přechodová fáze není optimální. Někdy ale musíte začít jednoduchostí a z toho vyplyne sebevědomí. Příchodem Láby a Kričfalušiho se ta kvalita přechodové fáze posouvá. Ale určitě nejsme v takovém stavu, aby řekl, že naše hra nemá chyby.“

Zatím jste všechna tři kola zvolil kromě brankáře stejnou sestavu. Prorotujete proti Kariné?

„Utkání nás stálo hodně sil, uvidíme. Původně jsem měl v plánu trochu jinou sestavu, měl hrát Roman Čerekpai, ale bohužel onemocněl.“

Je třeba zmínit, že jste dva body od skupiny o titul a do příštího utkání s Karvinou najednou jdete jako velcí favoriti. To jste možná úplně nepředpokládali, že?

„Že jsme dva body od horní šestky, mi řekl hned po zápase sekretář. Tak jsem mu naznačil, jestli pořád nemá náhodou horečku, že nás zajímá, co se bude dít kolo od kola. Chtěl bych ale zmínit naše fanoušky, kteří nás podporují, i když se nepovede nějaká akce. To je jeden z důležitých faktorů. Díky nim hráči dostávají víru ve vlastní schopnosti.“