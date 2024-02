Trpišovský o střídáních i Staňkově návratu: Na něj moc dát nemůžeme

Slávisté dlouho bušili do připravených Pardubic. Nakonec zápas pro favorita odšpuntoval střídající Mojmír Chytil, který v nedělním utkání stihl hattrick. Trenéru Jindřichu Trpišovskému vyšla střídání – v gólech měli kromě Chytila prsty i další náhradníci Lukášové Provod a Masopust. „Hodně nám pomohli,“ hodnotil kouč Pražanů vítězství 3:0. Po zápase také naznačil, kdy se může do brány vrátit Jindřich Staněk.

Ceníte si výhry s Pardubicemi?

„Celý zápas jsme měli velkou převahu, kterou jsme bohužel nedokázali zúročit gólem. Měli jsme z utkání respekt. Pardubice znovu poskládaly zajímavý tým. V první půli byly zaměřené na defenzivu, zůstávaly kompaktní, dobře zavíraly prostory a stálo je to spousty sil. Nás to dobývání jejich obrany také. Za první poločas jsme měli deset rohů, spousty situací ve vápně, ale poslední třetinu hřiště jsme neřešili dobře. Nevyhověli si v těch situacích, dokonce jsme jednou kopli balon za bránu. Měli jsme velkou převahu a tlak, soupeře do ničeho nepustili. Ale situace ze stran a průnikové věci jsme neřešili dobře, někdy zbrkle vystřelili. Hodně nám pomohli střídající hráči, nejen Mojmír (Chytil), který dal tři góly. Maso (Lukáš Masopust), Provy (Lukáš Provod) a Holy (Tomáš Holeš) dokázali naši hru zefektivnit. Po prvním gólu se projevilo, že Pardubice zápas stál hodně sil. Pak se nám víc otevřely prostory. V podobných utkáních je to o trpělivosti. Nakonec se to Mojmírem povedlo strhnout na naši stranu.“

Zaslouží si Mojmír Chytil od Sportu za svůj hattrick nejvyšší známku deset?

„Možná bych si ji zasloužil já, když jsem ho tam dal o půli, v plánu bylo ho poslat na hřiště až kolem šedesáté (úsměv). Dělám si samozřejmě legraci. O půli jsme to hodně zvažovali. Tijani udělal obrovský kus práce, v první půli byl hodně nebezpečný. Chtěli jsme víc vytěžit z našeho tlaku tím, že jsme k němu dali druhého vápnového hráče. To se povedlo, podal skvělý výkon, ale dneska bylo takových hráčů víc. Třeba Vlčák (Tomáš Vlček) byl skvělý. Klíčový faktor byl příchod Lukáše Masopusta, kterého jsme dali na šestku. Zranil se nám Zafeiris, kvůli kartám nebyl Osky (Oscar) a neměli jsme jinou variantu. Maso to hodně oběhal, měl asistenci, k tomu jeho skvělá práce v prostoru, chytání brejků, v tom nám hodně pomohl. Nesmím zapomenout také na fanoušky. Na to, že se hrálo od tří hodin, vytvořili zápasu skvělou kulisu. Ve druhé půli nás hnali na sever (směrem k tribuně kde je v Edenu kotel). Také by si zasloužili desítku.“

Povedlo se vám před dvěma derby a zápasem na AC Milán rozložit síly?

„Moc jsme je nerozkládali. Měli jsme tři vykartované hráče (Jurečka, Oscar, Schranz), někteří nebyli zcela zdraví. Zafiho (Zafeirise) jsme chtěli otestovat směrem k derby, v jakém je po zranění stavu. Bohužel musel kvůli jinému zranění o půli dolů. Řešili jsme i Tomáše Holeše, který nebyl po Karviné úplně zdravý. Mojmíra (Chytila) stojí jeho styl hodně sil, když se hrají zápasy po dvou dnech, má to na něj velký vliv. Ale upřímně jsme měli v hlavě Pardubice. Když nám vylosovali AC Milán a k tomu nás čekají dvě derby, spousta lidí žije jen těmito zápasy. My se ale soustředili na tenhle zápas. Už jsem zmínil, že Pardubice se mi hodně líbí projevem a prací, jak fotbal dělají, jde o nepříjemného soupeře. Pro nás to byl stejně důležitý zápas jako ty, co nás čekají. To samé platí na sestavu. Dávali jsme jí stejnou důležitost, jako sestavě pro nadcházející utkání.“

Jak je na tom Zafeiris?

„Po střetu s Hlavatým má problém s kotníkem, nevypadalo to moc dobře. Druhou půli s námi seděl na střídačce, bylo vidět, že je z toho špatný, zranění (kolene), co měl, ho limitovalo zhruba měsíc. Když se dal dohromady, přišlo tohle. Pojede na vyšetření a pak uvidíme, je to problém s vazy v kotníku.“

Těšíte se na týden, kdy vás čekají dvě derby?

„Pro realizák je hodně náročné připravovat se rychle na takové zápasy. Je to podobné jako v play off, kdy máte jednoho soupeře dvakrát za sebou. Bude to hodně zajímavé. Vážím si po losu Evropské ligy také toho, že Slavia nebo jakýkoliv český klub může hrát takové zápasy, jako bude náš s AC Milán. Dvě derby, zápas AC a pak doma Teplice, čekají nás super zápasy. Máme se na co těšit. Zlepšuje se také počasí, hřiště vypadá po dlouhé době fakt dobře. Dvě derby po sobě budou svátek fotbalu.“

Blíží se návrat zraněného Jindřicha Staňka?

„Jeho zranění se vyvíjí lépe, než jsme předpokládali. Teď je v individuálním tréninku, není v týmovém, ale chodí na hřiště a už dělá některé věci. Vyvíjí se to fakt dobře. Všichni ho známe, on chce co nejdřív do brány a na trénink, ale musíme být opatrní. Zranění se mu stalo ve stejném místě dvakrát, to je u svalového zranění jedna z nejhorších věcí. Stoprocentně musíme být opatrní, dáme ho do brány v momentě, až řeknou naši doktoři a fyzioterapeuti, že je to dobré. Na něj moc dát nemůžeme. Ale abych odpověděl - blíží se to, vyvíjí se to dobře. Myslím, že do reprezentační pauzy by mohl být připravený na to, aby šel do brány.“