Operace a konec? Zkusím se vrátit, šokuje Kadlec. Za čtyři pět týdnů...

Smutné jaro prožívá legenda 1. FC Slovácko a bývalý dlouholetý reprezentant. Elitního stopera Michala Kadlece (39) v (nejspíš) posledním půlroce jeho kariéry zradila achilovka, s níž má dlouhodobě problémy. Dosud odehrál jen první zápas s Pardubicemi. Ve středu ho navíc čeká operace. Takže konec kariéry? Jisté to není. Nezdolný kapitán Svědíkova týmu to ještě nebalí! „Zkusím se za čtyři pět týdnů vrátit,“ vzkázal pro iSport.cz.

V prosinci mu bude čtyřicet let. V té době už dost možná vrcholový fotbal hrát nebude. Třeba už nikdy. Každopádně se ho Michal Kadlec nehodlá vzdát bez boje. I když ve středu podstoupí operační zákrok vpichy na povrchu achilovky (oškrábání obalu), má v hlavě, že ještě stihne závěr sezony! V ideálním případě naskočí během dubna. Nechce nechat spoluhráče ve štychu a loučit se jako zraněný.

Slovácko každopádně začíná dobíhat odkládaná rekonstrukce kádru směrem k omlazení. Ke konci se blíží nejen Kadlec, ale i Petržela, Kalabiška, Fryšták, Reinberk, přes třicet je také Daníčkovi, Hečovi, Hofmannovi. Třetí křížek letos přibude Ciciliovi, Břečkovi, Trávníkovi. To je celá jedenáctka vesměs klíčových postav veleúspěšné éry pod Martinem Svědíkem. Na další podobnou zaděláno není. Bez investic do kádru, k nimž se vlastníci nemají, to nepůjde.

Není úplně náhoda, že je Slovácko na jaře po třech kolech bez bodu. Tým v sobě pořád má drajv i kvalitu, ovšem sportovní vrchol mají třicátníci za sebou. Jejich nástupců je málo. Stagnuje talent Filip Vecheta, dneska už měl být mnohem dál. Místo aby si podmanil pozici na hrotu, válcuje ho navrátilec Rigino Cicilia.

Zajímavý typ je záložník Michal Kohút, ovšem ztratil spoustu času léčbou vleklého zranění a teprve se vrací do formy. Z hráčů pod 25 let nastupují pravidelněji v základu pouze rychlonohý Pavel Juroška a krajní obránce Merchas Doski. Jinak to všechno dál visí na zkušených, jejichž výkonnost už ale neporoste.

Do toho přišel průšvih s Kadlecem. Kapitán a lídr mužstva je na marodce, po sezoně mu doběhne smlouva. Předem avizoval, že plodnou kariéru, kterou si v mateřském klubu úžasně natáhl skoro až do čtyřiceti let, v létě zabalí.