Kováčův Zlatan: býval lechtivý na práci, teď může napodobit Chytila

Stále teprve 23 let – ale v této sezoně už 6 gólů v 15 zápasech. Mimořádně efektivní pardubický útočník Tomáš Zlatohlávek rázně zmuchlal nálepku hráče, který je „lechtivý na práci“, a svými výkony poutá zájem větších klubů. „Mám rád příběhy a ten jeho mi připomíná Mojmíra Chytila, který se taky z Olomouce vydal na restart do Pardubic – a skončil ve Slavii,“ říká v novém díle pořadu iSkaut redaktor deníku Sport a webu iSport.cz Jiří Fejgl. „O Zlatanovi, jak se mu přezdívá, se vždycky vědělo, že umí dávat góly. Potřeboval jen najít správnou adresu, cítit důvěru a trochu se kousnout. Vypadá to, že pod Kováčem se povedlo,“ doplňuje svého kolegu Michal Kvasnica.

Jaké jsou nejsilnější stránky Tomáše Zlatohlávka? Čím připomíná Harryho Kanea a čím Václava Svěrkoše? Na čem musí naopak zapracovat? Který trenér mu nejvíce pomohl a kde je jeho strop? Na to všechno v novém díle pořadu iSkaut došla řeč. „Do Pardubic přišel Zlatan v kondičně zanedbaném stavu, ale chtěl bych ocenit progres, který za posledního půl roku udělal. Měl problémy s intenzitou, ale to je pryč. Ustojí hodně soubojů, dokáže pokrýt míč zády k brance a je na něj dost faulů. Zlepšil se,“ uznává Kvasnica.

„Dává fakt pěkné góly, má širokou paletu zakončení, ale hlavně – opravdu šel do sebe, pokud jde o tvrdost. Viděl jsem ho proti Teplicím, kteří vzadu nasadili všechny ty robustní basketbalisty a před nimi ještě buldoka Marečka – a Zlatohlávkovi to neotrávili,“ souhlasí s Kvasnicou i Jiří Fejgl: „Dobře ho na to připravila druhá liga, kde se to mlátí ještě víc,“ dodává.

