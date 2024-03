Změna, která drtí psychiku. Slavia nebývale často přichází o vedení

Ještě docela nedávná historie jasně velela – jakmile se Trpišovského Slavia dostane do vedení, šance na návrat do zápasu jsou téměř nulové. Nyní ale mají problém v takových situacích právě Pražané. Dobře rozehrané mače si komplikují. A to je před nedělním klíčovým derby obrovská rána. Vyklepat z nohou 120 minut čtvrtfinále poháru proti Spartě (2:3) bude jistě těžké, ale náročnější bude rehabilitovat psychiku.

Býval to docela častý obrázek. Slavia mohutně dobývá a nemůže najít přes poctivě bránícího soupeře prostor k otevření skóre. Jakmile toho ale díky své kvalitě dosáhla, byl konec. Game over. Kurzy na remízu či výhru soka vystřelily do vysokých dvouciferných čísel, Pražané si zápas pohlídali a přidali ještě jeden, dva nebo tři góly.

Jaká je realita současné sezony? Slavia v pěti jarních zápasech hned pětkrát ztratila vedení, z toho čtyřikrát na domácím hřišti. To není ojedinělý obrázek. „Sešívaní“ se do nohy střelili i ve slušně rozjetých podzimních duelech s Baníkem Ostrava nebo Viktorií Plzeň. Trpišovského věta po nepovedeném pohárovém derby to shrnuje perfektně: „Ve fázi, když jsme hráli nejlíp, jsme dostali gól na 1:2.“

To je větší zásah na psychiku než se může zdát. A dá se tak pochopit, že po zápase tekly nervy. V tunelu se sprostě pořvávalo na soupeře. Prakticky celý tým byl silně rozčilen z některých rozhodnutí sudího Karla Roučka. „Hned v neděli máme šanci na nápravu. To je pozitivum,“ hodnotil už s klidem po zápase Ivan Schranz.

„Je to hodně nepříjemné. Zvlášť po takovém průběhu a po situacích, které tam byly. Stálo nás to spoustu sil. Ztratili jsme dvoubrankový náskok, po vyrovnání jsme měli dvě šance na to jít znovu do vedení a místo toho jsme inkasovali,“ pravil Trpišovský. Dlouho na tiskové konferenci nepůsobil tak zklamaně.

Co stojí za tím, že Slavia opakovaně sabotuje dobře rozjeté zápasy? Nepozornost a možná přílišná víra ve vlastní sílu. Když „sešívaní“ vedli 2:0, odmítli se zatáhnout a nechat útočit Spartu (což mimochodem Trpišovský mistrně aplikoval v pohárovém finále z minulého roku).

Defenzivní linie zůstala vysoko, hráči presovali jako za opačného stavu a místo toho, aby se zajišťovali, se drželi riskantního principu bránění jeden na jednoho. Individuální chyba Igoha Ogbua? Jen konečný produkt všech těchto faktorů.

„Ta Igohova chyba byla veliká, chybělo tam ale i zajištění, takový balon tam propadnout nemůže, zvláště za stavu 2:0. Musím se na to ještě podívat, měli jsme být více zajištění, Sparta v tu chvíli už hrála 3–5–2,“ uznal Trpišovský. Jeho protějšek udělal změnu, tým ale hrál stejným způsobem.

Právě Ogbu je hráčem, který cejch nešťastníka derby nedokáže smýt už tři zápasy v řadě. Navenek působí jako neohrožený válečník, chyby takového charakteru ve vysoce sledovaných zápasech ale mohou srazit každého. Slavia potřebuje být na „odvetu“ mistrovsky psychicky připravena, a tak je určitě na stole i možnost, že nigerijský stoper duel na Letné vynechá.

Na nervozitu totiž nebude v neděli prostor. Domácí pohárové derby bylo tím, které Slavia musela vyhrát, z Letné by přece jen brala asi i nic neřešící bod. Pokud chce minimálně remízu, musí na šlágr 23. kola FORTUNA:LIGY přijet jiný tým. Mentálně jiný. Opatrnější, konzervativnější. Tým, který stojí na osobní zodpovědnosti a nechá plavat rozhodnutí sudích.

„Musíme se z toho ale oklepat, v neděli podat špičkový výkon a v těchto situacích být stabilnější,“ deklaruje Trpišovský. Sezonu dost možná čeká zlom. A v něm se ukáže, jak na tom Slavia mentálně je.

Slávistické ztráty vedení v sezoně 2023/24

Zápasy Konečný výsledek

3x proti Jablonci výhra 4:3

2x proti Českým Budějovicím výhra 3:1 a 2:1

2x proti Spartě remíza 1:1 a prohra 2:3

1x proti Plzni prohra 1:2

1x proti Olomouci výhra 3:1

1x proti Baníku výhra 3:2

1x proti Zlínu remíza 1:1